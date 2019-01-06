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胖到只能「裸體狂吃打電動」！320kg靠爸肥宅：想吃到死為止

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▲▼美國肥宅因為太胖，完全無法工作只能靠爸養。（圖／翻攝自Daily Mail）

▲美國肥宅因為太胖，完全無法工作只能靠爸養。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

美國喬治亞州的宅男凱西（Casey King）整天在家狂吃，且完全不運動，體重飆升到707磅（約320.69公斤），胖到連衣服都穿不下，只能每天赤裸躺在家裡，但對於這樣的生活，凱西在節目上表示，打算讓爸爸養自己一輩子，而且會一直「吃到死為止」。

凱西今年34歲，體重高達707磅，他在美國旅遊生活頻道（TLC）的節目「Family By The Ton」談自己的故事，他每天的生活就是躺在床上，12點起床之後就必須要開始吃東西，接下來就是打電動、看電視，基本上沒有任何實際的活動，由於沒有辦法工作，也無法自理生活，連排泄物都要靠人清理，他跟父親住在一起，靠著父親的錢過活。

凱西提到，由於喬治亞州的天氣很熱，而且因為身材太胖，根本找不到可以穿的衣服，他基本上整天都是裸體，「我覺得這樣非常自由，沒人可以來煩我」。由於長時間把自己關在房間裡面，遊戲成了凱西逃離現實的去處，「在那個世界裡面我可以完全被接受，沒有人看的到我，這就是我的『外面』，那是個我可以做自己的地方，沒人會因為我的體重而批判我」。

其他生活起居方面也很難，有一回凱西因為體型太大而卡在浴室裡面，過了9個小時才被救出來，他的父親乾脆買了一個超大特製浴缸放在戶外，但是對於超過700公斤的凱西來說，洗澡也不簡單，「我身上有太多贅肉，某種程度上像隻豬一樣，我必須要躺在水裡翻滾才能碰到腿的後面，還要把皮一層層掀起來，真的很困難」。

事實上，凱西原先從沒想過自己34歲的時候會變成現在的樣子，他回憶，從小到大他都是比較大隻的孩子，在高中結束的時候體重已經達到300磅（約136公斤），之後到餐廳打工，體重直線成長到大約500磅（約226.8公斤），「那時候工作變得很困難，所以我只好辭職，我媽媽說要住在家裡的話就一定要工作，所以她把我趕了出去，我只好跟我的父親住」。

父親丹尼（Danny）會縱容凱西暴飲暴食，不管想吃什麼都會買給他，導致他變成現在的樣子。丹尼在節目上也提到，即便他很愛兒子，但是照顧兒子已經讓他感到心力交瘁，「我越來越老了，對此感到很累，我細心照顧他，其實我不該這麼做的，但是我非常愛他，他是我兒子，我覺得我有義務這麼做」。

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