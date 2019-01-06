川普推特語錄／除非你是毒販人蛇　不然大家都希望邊境牆快點蓋好！

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天上午再度連發推文向民主黨喊話，稱他非常想要解決政府停擺問題，就等民主黨批准包括興建邊境圍牆在內的邊境保安法案。川普又說，除非你是毒販、人蛇或罪犯，否則人人都非常樂見於邊境圍牆的興建。

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▼民主黨想要拿數十億美元去援助國外，卻不願意花少少的錢，好好強化我們的邊境安全。想個辦法出來！

▼我們在邊境很努力，但我們需要那堵牆！在2018年，有170萬磅的毒品被查獲，1萬7000名有前科的成年人被抓，還有包括MS-13在內的6000名幫派份子被逮捕。很大的人口販運問題。

▼我不在乎大多數沒拿到薪水的勞工是民主黨人，我想要在我們就邊境安全達成協議時立刻停止停擺狀態！我在白宮準備好了等著，民主黨在哪裡？

▼目前反對我的人中，包括歐巴馬總統和民主黨人，很多人都違反過競選規定，有些案例涉及非常龐大的金錢。這些都只是民事案件。他們付罰金就結束了。雖然沒什麼大不了的，但我沒有違反過競選規定！

▼民主黨可以在非常短的時間裡解決政府停擺問題。他們需要做的就只是通過真正的邊境安全方案（包括圍牆），這是除了毒販、人口販子和罪犯外，每個人都非常希望發生的事！很容易辦到！

▼在我們非常危險的南部邊境，邊境安全（包括圍牆）或得各方極大的支持。團隊談判就在本週末。華盛頓郵報和NBC關於此事的報導，包括虛假的來源，都非常不準確（客氣一點的說法）！

▼感謝Kanye West的美言。刑事司法改革現在是法律了，以非常兩黨的方式通過！