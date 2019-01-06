新加坡社運人士「邀黃之鋒視訊會議」　非法集會罪名成立

▲新加坡社運人士范國瀚。（圖／翻攝自Jolovan Wham范國瀚臉書）

國際中心／綜合報導



新加坡法院3日裁定，社運人士范國瀚「非法集會罪名成立」，法官將在23日宣布判罰裁定。范國瀚可能要面臨5000新加坡幣（約新台幣11.3萬元）的罰款，而他本人則表示，會提出上訴。2016年在當地舉辦研討會的范國瀚，當時邀請香港社運人士黃之鋒以《Skype》視訊方式發表演講，遭控組織非法集會。

綜合媒體報導，范國瀚後來在臉書貼文表示，2016年11月的那場集會對「社會運動進行無害且直接了當的討論」。地方法官3日則透過判決書表示，檢方已證明對范國瀚的指控「無可懷疑」，並訂在1月23日宣判。

新加坡警方指出，范國瀚組織的集會並沒有獲得警方同意，違反了新加坡的《公共秩序法》。根據新加坡刑法規定，所有集會都必須先得到政府批准，而且只能在指定地點進行，「如有外國人參與，或使用非認可的語言，都要再額外申請」。

▲香港社運人士黃之鋒。（圖／路透社）

根據新加坡法律規定，范國瀚可能要面臨5000新加坡幣（約新台幣11.3萬元）的罰款；法律規定也指出，對於累犯者的罰款可達1萬新加坡幣（約新台幣22.6萬元)或最高6個月監禁，或罰款、監禁並行。