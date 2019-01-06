傳「第3女子」進神廟…印度暴亂再起　連2起縱火爆炸案

▲日前2名女性進入沙巴瑞瑪拉神廟後，印度新德里信眾聚集示威抗議。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

印度教信仰中心「沙巴瑞瑪拉神廟」有第3名女性入內參拜，再度掀起印度克拉拉邦狂熱信徒的暴力示威情緒。警方指出，當地5日發生兩起縱火和炸彈襲擊事件，包括朝印度人民黨政治人物住處丟擲土製炸彈，相信是為了反對允許女性進入神廟的裁定。

位於克拉拉邦的「沙巴瑞瑪拉神廟」是傳統印度教聖地，原本嚴禁女性入內。此規定去年9月被最高法院裁定違憲後，不少保守派信徒聚集抗議，全力阻止女性入廟。

「沙巴瑞瑪拉神廟」位於山丘頂。2日午夜，兩名女性信徒在警方戒護下登上山丘，於凌晨3十45分進入神廟參拜，接著快速離開，是27年來首度有女性進入神廟。廟方則表示，女性進入神廟是一種「褻瀆」，並於當日關閉1個小時，請祭司透過古老儀式「淨化」神廟。

在2名信徒進入神廟後，當地持續發生暴力衝突，至少1人在暴亂中死亡，另有270人受傷。當地警方表示，5日當地又發生兩起縱火和炸彈襲擊案，一名身份不明的攻擊者向印度人民黨（BJP）籍政治人物住處丟擲炸彈，另外印度教基本教義派的民族志工組織（RSS）辦公室也遭到縱火。警方說，雖然沒有任何人受傷，但兩起事件皆是為了表達反對法院的裁定。此外，數個小時前，在克拉拉邦執政的共產黨（Communist Party）也有政治人物住家遭炸彈攻擊。

當地警方表示，一名來自斯里蘭卡的47歲女性也在3日晚間進入神廟，成為第3位進入該廟參拜的女性，但廟方並未證實。