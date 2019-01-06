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鹿谷1歲萌石虎曝光！半年偷吃54隻雞　鄉民驚：活30年沒看過

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地方中心／綜合報導

南投縣鹿谷鄉一名陳姓婦人飼養60隻雞，沒想到卻愈養愈少，短短半年就莫名少了54隻。婦人懷疑可能是野獸所為，設下簡易陷阱誘捕，結果兇手竟是保育類石虎。消息曝光後，當地民眾驚訝不已，直呼從小到大第一次在鹿谷看到石虎出沒。特生中心證實，這確實是石虎目前是最南邊的紀錄，簡單檢查後將原地野放。

陳姓婦人經營養雞場，半年前買了60隻小雞回來飼養，採取特定區域放山飼養。雖然許多雞愈養愈大，但數量卻也愈來愈少，最後甚至只剩6隻。

▲▼鹿谷1歲萌石虎曝光！半年偷吃54隻雞 鄉民驚：活30年沒看過。（圖／東森新聞）

▲石虎外型雖近似家貓，但野性兇猛。（圖／東森新聞，下同）

起初陳婦懷疑有人偷竊，但後來發現雞場周邊不時會有雞毛、雞腳及雞骨等殘骸，不禁猜想是野獸襲擊所致，因此最後採取不會傷害到動物的誘捕陷阱，果然抓到兇手，但她萬萬沒想到，偷吃雞的竟是一隻石虎，意外引起當地關注。

根據《東森新聞》報導，鹿谷鄉民代表康峻瑜開心地說，「長這麼大，30幾歲了，我沒（在鹿谷）看過石虎，我們下一代很高興有這個石虎，我們可以在這邊共生，不要破壞牠的生態環境。」

▲▼鹿谷1歲萌石虎曝光！半年偷吃54隻雞 鄉民驚：活30年沒看過。（圖／東森新聞）

▲石虎半年來吃掉54隻雞，順利長大到1歲多。

農委會特生中心助理研究員林育秀表示，「其實鹿谷在過去的調查記錄裡面，這邊算是最南邊的一筆記錄，如果牠可以回到這邊，表示牠在這邊，也可以繁衍它的後代，所以我們可能會跟主人達成一個共識，就是她的雞在一個圍網保護下，可以繼續養。」

農委會特生中心指出，全台石虎數量概估不到500隻，在野外生存備受威脅。如今石虎把民眾養雞場當餐廳，一連吃了50多隻雞，好在陳婦心善以誘捕方式捕捉，並沒有傷害石虎。

特生中心表示，這隻母石虎大約1歲以上，疑似獵食導致左前肢有2指斷裂的舊傷，未來會帶回鹿谷原地野放。至於養雞人家，已經建議架設圈養，讓這片美好生態能共生永存。

▲▼鹿谷1歲萌石虎曝光！半年偷吃54隻雞 鄉民驚：活30年沒看過。（圖／東森新聞）

▲▼鹿谷1歲萌石虎曝光！半年偷吃54隻雞 鄉民驚：活30年沒看過。（圖／東森新聞）

▲特生中心為石虎檢查。（圖／特生中心提供東森新聞）

▲▼鹿谷1歲萌石虎曝光！半年偷吃54隻雞 鄉民驚：活30年沒看過。（圖／東森新聞）

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