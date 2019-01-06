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旺宏盧志遠8日受邀中研院演講　分享AI與量子電腦

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欣銓董事長盧志遠。(圖／逢甲大學網站)

▲旺宏總經理盧志遠。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

旺宏總經理盧志遠於1月8日以新科院士身份受邀至中研院演講，將以自身的豐碩經驗，闡述半導體奇妙的旅程，針對目前大家最關注的AI人工智慧，分享他從原子結構的量子探索到人工智慧開花結果的精闢觀察。

盧志遠在半導體產業逾30年，去（2018）年7月獲選中央研究院院士。積極鑽研電子元件及材料科技，發表超過 400多篇學術及技術論文，更擁有150餘項國際專利。

由於盧志遠對半導體界貢獻良多，屢獲許多國內外獎項及榮耀肯定，包括美國電機電子學會IEEE千禧傑出獎章、潘文淵文教基金會研究傑出獎、有科技研發工程師界奧斯卡獎之稱的IEEE Frederik Philips Award、國家最高榮譽科學研究獎項總統科學獎、世界科學院(TWAS)工程科學獎及中國材料科學學會材料科技貢獻獎等獎項。

此外，盧志遠長期致力於科普推廣，他自1994年起即擔任美國 IEEE Transactions on Electron Devices 學刊編輯人長達15年，也曾擔任多年台灣「科學月刊」社長，更常受邀至校園宣講。他參與旺宏教育基金會，支持推動「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」，近20年來更啟發了數萬名師生對於科學研究之興趣，協助台灣培育科技人才。

▲▼旺宏盧志遠受邀中研院演講。（圖／業者提供）

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關鍵字：旺宏,中研院,院士,盧志遠

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