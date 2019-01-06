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保險套太小所以不戴？藉口！英國實測可「撐到91公分」

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▲▼避孕，保險套，約炮，性侵，強姦，懷孕。（圖／CFP）

▲保險套可以撐很大，說戴不下根本爛藉口。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

戴保險套是對兩個人負責，但是大多數男人卻不喜歡戴套，且為了拒絕戴套的理由更是千奇百怪、花招盡出，包括「戴著做愛沒感覺」、「我對乳膠過敏」，甚至連「保險套太小」都是藉口。日前一家工程公司就用空氣壓縮機實測，證明保險套根本可以撐大到3英尺長，相當於91公分。

據英國《獨立報》報導，有聽過陰莖太大導致保險套戴不下的說法嗎？當地健保計畫和倫敦國王學院先前便調查，研究人員針對1000名單身者進行使用保險套的態度發現，18到24歲活躍於性生活的人當中，僅有3分之1者每次都會使用保險套；如果不分年齡，性活躍者中只有41％會戴套。

▲▼避孕,保險套。（圖／pixabay）

▲研究中有1/10人表示保險套有怪味不想戴。（圖／pixabay）

沒有每次使用保險套的民眾當中，有7成表示自己已採取其他避孕措施，包括避孕藥（24%）、體外射精（13%）和結紮（10%）。

10分之1的人則指出，不想使用保險套是因為「有怪味」；大約20％的人說因為戴保險套不舒服、沒感覺；16％的人覺得在心理上會喪失一點性致，減少快感所以不想戴；而8％的人坦承是因為當下實在興奮過度，壓根忘記要戴套這件事。

雖然保險套防守意外懷孕和性病的成功率高達98％，但仍有15％的人表示不信任，擔心套子會破掉；不過研究顯示，當中真的有3％的人曾有保險套破裂的經驗。

▲台灣最常用的避孕方式為保險套、算安全期和體外射精，這都是容易失敗方式。（圖／健康醫療網）

▲台灣最常用的避孕方式為保險套、算安全期和體外射精，這都是容易失敗方式。（圖／健康醫療網）

至於因為老二太大、「保險套太小」的藉口，則完全被專家打臉，調查指出英國男性陰莖平均長度是5.16英寸（約13公分），工程公司利用空氣壓縮機實測，一般保險套可以撐到3英尺長、1英尺寬，相當於91公分長、30.5公分寬，總而言之「大」絕對不是一個不戴套的正常理由。

ET快訊
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關鍵字：避孕,保險套,懷孕,英國

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