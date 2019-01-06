台股元月行情失靈　投資達人教你怎麼選股自賺紅包



▲投資達人教你怎麼選股自賺紅包。（示意圖／記者陳亭伃攝）

記者劉姵呈／台北報導

台北股市2019年開年不利，元月行情失靈，據證交所統計，本周3個交易日集中市場加權指數累計下挫3.6%，周五（4日）還跌到接近2年最低點，台股淪為今年來亞洲表現最差股市。而外資持續大撤離，加上蘋果公司發布營收預警，接下來恐再持續加重台股賣壓。因企業獲利下修，加上景氣有趨緩的現象，除了先前跌一波的美科技股，此次蘋果下跌更波及台灣供應鏈，多位投資達人紛紛提出，面對難以捉摸的市場，首選轉戰生活內需股票。

曾是流浪教師的「華倫老師」（本名周文偉），靠著存股10多年、累積逾3000萬元資產，比別人更早擁有財富自由，他認為今年台股震盪不會更少，存股不能隨便存。

華倫老師認為，無論景氣好與壞，每個人都要吃飯，且家裡的垃圾都還是要處理，他只存民生消費股，包括食品及環保產業，像是大統益（1232）、崑鼎（6803）、新麥（1580）、及德麥（1264）。因為當好股票的股價下跌，就是進場的機會，就算短期股價受到拖累，但因企業長期配息，表示仍會一直成長，股價短期表現不佳但最終也會反彈。

而提倡生活選股、累積出一套「購物車選股法」的年輕財經部落客阿格力也推薦，像是國內超商龍頭統一超（2912）、賣沙拉油的大統益（1232）、賣拖把的花仙子（1730）、台灣保全業龍頭中保（9917）以及賣盒裝豆腐和豆花的內需公司中華食（4205）等個股，身為散戶投資人首選真的就是「生活概念股」。

很多人也常懷疑生活選股的方法不可行，阿格力說，不外乎是覺得股價不會動、題材缺乏吸引力、台灣內需市場太小；但他認為自以為聰明想靠股價波動買進賣出，殊不知股價的大變化其實是法人或主力引誘散戶進場的常見招式，還不如「慢慢來比較快」。

其實，兩位投資達人投資的核心價值就是生活當中消費體驗都能作為持股或淘汰股票的判斷，不會因為新聞消息而殺進殺出，影響信心，而民生消費類股又是各種產業中最不受景氣影響的基本需求，投資人不需要再捨近求遠，好股其實就在生活中可以發現。

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