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混入長輩LINE群組、專打假新聞　爆紅「美玉姨」背後推手曝光

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（圖／僅供今周刊稿件使用）

圖文／今周刊

「你今天也把『美玉姨』加入LINE群組了嗎？」終結假新聞當道，近來LINE出現「美玉姨」對話機器人，只要把它加入群組，就可達到即時闢謠的效果。

2018年12月24日「美玉姨」正式發布當天，瞬間湧入數萬則訊息，讓開發者徐曦非常吃驚，「我本以為這個花三個多小時寫的程式，只會有二、三十人次使用！」

開發「美玉姨」的徐曦，年僅32歲，是一個兩歲兒子的媽、目前旅居香港，在電商Easyship工作的年輕女工程師。

大選假消息滿天飛
引發開發謠言終結者的想法

接受《今周刊》越洋採訪時，徐曦正在日本休長假。她說，美玉姨的發想，源自於她在2018年11月九合一選舉回台投票，看見路上有人針對公投議題拉票，長輩聽見對方傳遞不完整的資訊，卻選擇買單。「活躍的假消息，就是我們這次大選價值判斷混亂的主因之一。」她認為。

平安夜前夕，徐曦打開很久未用的LINE，看見數千則未讀訊息，假訊息比例不小，「當時心中只有嘆息」。她說，在她的LINE群組裡，「總是有長輩傳各種食療、食補的資訊，雖然是好心，但有時候甚至前後兩篇文章，抗癌和致癌的食物竟然是同一個！」

這些在LINE群組氾濫的假資訊，激發徐曦開發「美玉姨」的想法。她以g0v Cofacts「真的假的」專案資料庫為養分，花了三個多小時寫出程式，將資料庫和LINE對接，進一步應用到成為群組一員，「『美玉姨』是搭g0v Cofacts的順風車，我寫的只是一層皮而已，所有更痛苦的資料苦工都來自於『真的假的』。」她說。

非資訊本科系出身的徐曦，大學念的是成功大學土木系；攻讀研究所時，因為指導教授在做交通流量最佳化的演算法，需要她寫程式，才半路出家開始學。沒想到畢業後，憑著自學程式本事，在台灣世曦工程顧問公司智慧運輸部門擔任工程師，而在學寫網頁的過程，更讓她認識日後創業的夥伴高見龍、鄧慕凡等人。

打破傳統性別偏見
鼓勵女性加入數位領域

「不管是『美玉姨』或推動『女性寫程式』，我想破除性別的既有印象，讓女性也可以在數位領域出現。」徐曦說，從小到大，許多老師、長輩的觀念都是女生數學不好，只能念文科，「但女生寫程式的觀察上，時常會比男性有更多人文思考的細膩，功能更加貼心。」

「美玉姨」上線後遇到的問題，多來自使用者對隱私權的憂心，已出現「『美玉姨』是民進黨監控言論的工具」的謠言。徐曦說，這其實是多慮，因為「美玉姨」會傾聽群組的每一句話，卻不會記錄，她歡迎有疑慮者使用她的開放原始程式碼，自行修改運用。

「有人對『美玉姨』不信者恆不信，這些都在我的預想之內。」徐曦笑言，儘管如此，接下來她還想進一步比對網路謠言的圖片、影片，寫出闢謠程式。

旅居香港三年多的徐曦，認為台灣年輕人越來越關心自己居住的環境，例如g0v能聚集的不只是工程師，還有來自人文領域的人，大家一起使用科技工具，促成開放資料、開放政府，也因此讓她開發出「美玉姨」。她也相信在「美玉姨」之後，一定也會有其他各界熱心的人，持續無償地用科技帶來便利，走在打假新聞的道路上。(閱讀全文…)

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1150期)。
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關鍵字：美玉姨,LINE,假新聞,選舉,謠言,今周刊

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