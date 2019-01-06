向全世界證明台灣也能研發新藥　太景創辦人許明珠退居幕後

▲太景生技創辦人許明珠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／綜合報導

2019年的一開始，太景生技董事長之位就由北京太景總經理黃國龍正式接任，而創辦人許明珠則是卸下董事長暨執行長職務，退居第二線轉任最高顧問，回首許明珠領導太景的成就，便是向全世界證明，台灣也有研發新藥的能力。

許明珠為美國伊利諾大學生物化學博士，歴任加州理工學院、史丹佛大學、洛克斐勒大學教學研究工作，主要專長為新藥研發與管理，以及對病毒與癌症分子的生物基礎研究，後來進入羅氏藥廠工作11年，主導的工作包括上中下游的研發，並在學術與業界的合作、技術及產品的評估與移轉有著豐富的經驗。

90年代末期，政府號召海外專家回台協助產業發展，許明珠就是其中之一，同一批回台的海外專家還有藥華醫藥創辦人林國鐘、詹青柳、健亞生技創辦人陳正、安成藥創辦人陳志明、泰福生技創辦人趙宇天等代表人物。

▲右二為太景生技創辦人許明珠。（圖／記者姚惠茹攝）

許明珠在1998年從美國回台，擔任國家衛生研究院藥物研究組主任，整合台灣上中下游的研究資源，進行目標導向的生物技術與製藥的研發，並在2001年，創立台灣最早成立的新藥研發公司「太景生物科技」，專注研發具有全球專利保護的小分子新藥，聚焦在抗感染性疾病、癌症及糖尿病的併發症。

太景目前有三個新藥，包括抗感染新藥太捷信(學名:奈諾沙星)、幹細胞驅動新藥布利沙福、抗C型肝炎病毒新藥伏拉瑞韋(Furaprevir, TG-2349)，其中太捷信已獲得TFDA上市許可，可用來對抗包括MRSA在內的多種抗藥性強的病原菌，至於伏拉瑞韋則可造福全球1.7億的C肝患者，而布利沙福則有多種潛在適應症，包括自體與異體幹細胞移植，以及固態與血液腫瘤的化療增敏。

這樣的經歷，也讓許明珠被譽為「生技界的張忠謀」，而她最大的成就，便是向全世界證明，台灣也有研發新藥的能力，也就是具有獨立完成從藥物發現到新藥上市的完整研發實力，為台灣生技產業奠定基礎，不過許明珠直言自己階段性任務已完成，接下來將轉任太景顧問，之後仍會繼續協助公司發展。