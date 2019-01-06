　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

服務225萬陸客　銀聯卡可在ATM「閃付提款」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼銀聯卡即日起可在ATM「閃付提款」。（圖／台新銀行提供）

▲銀聯卡即日起可在ATM「閃付提款」。（圖／台新銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

根據交通部觀光局統計資料，2018年前10個月來台陸客約225萬人次，仍是入境旅遊最重要的客源，為了服務陸客，銀行推出ATM銀聯晶片卡閃付 (QuickPass)提款服務，陸客只須將銀聯晶片卡置放於銀行ATM上NFC感應區，就能快速進行提款交易。

ATM銀聯晶片卡閃付提款服務由台新銀行獨家推出，台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，首波佈建100台ATM支援銀聯閃付提款，據點鄰近陸客熱門的觀光景點，如寧夏夜市、台北101等，讓來台觀光的陸客可享便捷的金融服務。

包國儀表示，在推出ATM銀聯晶片卡閃付提款服務之前，台新銀在全台設置逾3000台ATM已全面提供銀聯卡提款服務，解決陸客來台的現金提領需求。這次推出閃付提款服務，讓陸客及經常往返兩岸的台商都能使用。

此外，深受陸客喜愛的購物商家，如新光三越百貨、全家便利商店、大潤發、Uniqlo等，以及方便陸客自由行的交通工具高鐵，都可以使用銀聯閃付消費。

另，因應陸客前往金門旅遊人數逐年成長，台新銀行2018年12月首度將ATM服務據點拓展至金門，讓銀聯卡持卡人在金門也能利用ATM進行現金提領及查詢餘額等服務。

ET快訊
歷代網拍女模都來了！張甯兒、正方形喝喜酒穿搭激美被推爆
影／大雨中急煞撞爛！泰雙層巴士翻車已知6死逾50人傷
理科太太未婚就懷孕！媽媽、老公「第一反應」果然一家人

關鍵字：銀聯卡,ATM,台新

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

外銀狂裁13家分行　銀行分行3403家創近7年新低

LINE純網銀新總經理　北富銀擬派自家人出馬

防洗錢惹民怨！銀行急要求更新資料　金管會下令「要給客戶充分時間」

致電銀行告知才算！　剪信用卡前必注意5大事項

銀行無摺存款3萬元以上要留身分資料　即日起上路

信用卡剪卡近1年聯徵竟列「使用中」　每人每年可一次免費查詢紀錄

銀行業2018年獲利創歷史新高？　關鍵就在華映、綠能曝險

刷臉就能在ATM提款　女生化妝也可以用

跨年出國玩必備！海外消費7張神卡大比拚　回饋皆2%起跳

公股銀行留不住年輕人　一銀30歲以下離職率66%最高

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

兆豐銀去年獲利高　員工年終逾5個月、加薪3%以上

服務225萬陸客　銀聯卡可在ATM「閃付提款」

加油要快！終止連三降　汽、柴油價格調漲0.5元

台股元月行情失靈　投資達人教你怎麼選股自賺紅包

混入長輩LINE群組、專打假新聞　爆紅「美玉姨」背後推手曝光

旺宏盧志遠8日受邀中研院演講　分享AI與量子電腦

向全世界證明台灣也能研發新藥　太景創辦人許明珠退居幕後

康師傅慘被時代拋棄　經典不敵新科技市值蒸發逾3000億

華爾街金童接手全台最大玻璃廠　靠智慧製造擦亮老店招牌

影／76歲宋恭源大跳斗肩舞　帶領光寶繼續「瘦身」

「直播」闖出名！阿鴻接7位數代言　專人幫脫褲喊：怪怪的

我黑故我在！偉士牌GTS 300ie S特仕版限量18台預購上市

一杯趕走虛胖！紅豆水消腫又助排便　營養師：這2種人要少喝

「不能拍照打卡的旅行」你會想去嗎？諾貝爾獎得主解釋了

獨／孩子病故埋屍？查無就醫紀錄！北市男童失蹤案四大疑點

希臘莎卡瑞混雙擊敗費德勒　賽後化身粉絲偷費爸毛巾

勇士、國王三分狂噴　咖哩砍42分收下比賽勝利

理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

別怕！發燒≠腦袋會秀逗...「正常燒v.s.該就醫」時機曝光

鯰魚哥為「這件事」罵哭她　女星躲廁所不敢面對

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

財經熱門新聞

康師傅慘被時代拋棄　市值蒸發3..

專打假新聞　「美玉姨」背後推手..

他存股10年　累積千萬本金

太景創辦人許明珠退居幕後

吹高利　美元定存利率上看3.5..

全球20家最安全航空 國泰、長..

華爾街金童接手全台最大玻璃廠　..

旺宏盧志遠8日受邀中研院演講　

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

2019外資最高共識　必買題材..

群創「浮塵之島」拍出台灣空污的..

小資女翻身3年存100萬　理財..

一顆蘋果重創鴻海　拖累股價創逾..

國機國造九月出廠　航太龍頭漢翔..

更多熱門

相關新聞

新一代神卡！海外現金回饋2.8%

錢愈變愈小的現在，小資男女已經練就一番活用各家信用卡優惠的本事，皮包裡隨時有好幾張卡stand by，週末固定刷這張才有現金回饋、買機票刷這張省很大、出國Shopping刷這張才有折扣，偏偏不一定刷了就有優惠，如果當月忘記登錄，或是搶不到名額，也是白刷。

金管會拍板　ATM轉帳500以下0手續費

拍板！2019年4月起轉帳500元以下　每天一次免手續費

屁孩到理髮院做全套　爽完不付錢烙跑

ATM漏洞爽領3500萬！他花光錢自首

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

男跳1600度煉鋼爐！當場熔化慘死

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

320kg肥宅只能靠爸養：想吃到死

他手指不一樣罹癌過世！一動作自測

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面