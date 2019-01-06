服務225萬陸客　銀聯卡可在ATM「閃付提款」

▲銀聯卡即日起可在ATM「閃付提款」。（圖／台新銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

根據交通部觀光局統計資料，2018年前10個月來台陸客約225萬人次，仍是入境旅遊最重要的客源，為了服務陸客，銀行推出ATM銀聯晶片卡閃付 (QuickPass)提款服務，陸客只須將銀聯晶片卡置放於銀行ATM上NFC感應區，就能快速進行提款交易。

ATM銀聯晶片卡閃付提款服務由台新銀行獨家推出，台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，首波佈建100台ATM支援銀聯閃付提款，據點鄰近陸客熱門的觀光景點，如寧夏夜市、台北101等，讓來台觀光的陸客可享便捷的金融服務。

包國儀表示，在推出ATM銀聯晶片卡閃付提款服務之前，台新銀在全台設置逾3000台ATM已全面提供銀聯卡提款服務，解決陸客來台的現金提領需求。這次推出閃付提款服務，讓陸客及經常往返兩岸的台商都能使用。

此外，深受陸客喜愛的購物商家，如新光三越百貨、全家便利商店、大潤發、Uniqlo等，以及方便陸客自由行的交通工具高鐵，都可以使用銀聯閃付消費。

另，因應陸客前往金門旅遊人數逐年成長，台新銀行2018年12月首度將ATM服務據點拓展至金門，讓銀聯卡持卡人在金門也能利用ATM進行現金提領及查詢餘額等服務。