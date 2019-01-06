康師傅慘被時代拋棄　經典不敵新科技市值蒸發逾3000億

▲ 康師傅市值從鼎盛時期到現在下跌了800多億港幣。（圖／視覺中國CFP）

財經中心／綜合報導

2011年，鼎盛時期的康師傅控股總市值一度突破1400億港幣（約5522億台幣），光賣出的泡麵一年就有60億包，成為泡麵市場上的一方霸主。在當時，很多人說起飲料和泡麵，首先想到的就是康師傅；而當初康師傅有多受歡迎，現在就有多淒涼。如今康師傅的市值只剩563億港幣（約2221億台幣），前後蒸發了800多億港幣（約3155億台幣）。

康師傅在剛進入台灣之時，也是曾紅極一時，提起康師傅經典口味紅燒牛肉麵，就是滿滿的食慾，現在提起康師傅，也只剩下滿滿的嫌棄。而這些嫌棄康師傅的，還包括他們曾經的目標用戶，曾經的「泡麵一哥」也隨著魏應州的隱退風光不再，走在沒落的邊緣。

綜合陸媒報導，自12月20日康師傅控股有限公司發布康師傅創始人魏應州退休，由其兒子魏宏名接任的公告後，其股價就持續下滑，從12月21日起的三個交日易，跌幅就達4.41% ，市值蒸發約25億港幣（約98.6億台幣）。

產品問題引發信任危機

做食品，食品安全是消費者最關心的問題之一，如同康師傅這樣的大企業，一旦有食品問題，就會被放大，危及品牌形象。

2014年，頂新黑心油事件爆發，儘管作為頂新集團下轄的台灣康師傅並無涉及黑心油生產，但負面事件持續發酵且波及大陸市場，對康師傅品牌影響十分負面。最終台灣康師傅也在2017年1月1日宣布解散，不再生產、銷售泡麵。

而在2016年之前，雖然康師傅在大陸市場上還是佔據著絕對優勢，但是老對手統一仍舊步步為營，蠶食康師傅市場份額。無論是在產品創新還是市場營銷，康師傅與統一的競爭都處在勢均力敵狀態，進而導致最重要的泡麵市場占比逐年下降，龍頭老大地位開始動搖。

品牌形像老化

儘管康師傅走的是大眾路線，產品力十足，但不得不否認的是，康師傅缺少創新力。

康師傅和統一纏鬥20年，從來都沒分出勝負，然而國外的泡麵卻快速入侵大陸泡麵市場。2017年，韓國11個月出口的泡麵總值達到了3億美元（約92億台幣），光大陸就佔了其中三成，外國泡麵漸漸成為熱銷產品，而康師傅泡麵銷量卻一再下跌。

▲ 韓國泡麵口味多樣，還時常更新產品。（圖／記者曾婉婷攝）

海鮮味、冬陰功味、豚骨拉麵、火雞麵.....這些進口泡麵時常換花樣、換包裝，推出新口味的速度非常快，連老對手統一都學到了這一點，根據市場形勢快速推出湯達人系列產品。

反觀康師傅，來來回回還是紅燒牛肉麵、老壇酸菜麵，連包裝都還沿用十多年前的「經典造型」，麵體的口感也還是一成不變，消費者早就味覺疲勞了。

終於，後知後覺的康師傅開始針對年輕消費群體做了改變，其主打高端的「黑白胡椒面」上市，但已經晚了，知名度遠遠不敵統一推出的「湯達人」。

市場結構變化

除了泡麵這個市場的競爭，隨著消費水準提高，泡麵對於現在的消費者來說，早已從曾經的「物美價廉」變成了現在的「垃圾食品」，此外，食品外送業務更是瓜分康師傅市場份額的最大元兇。

從前泡麵的消費主力是收入較為不定的勞工和學生群體，但現在，他們都能在外賣、外送平台上用便宜的價格點到豐富的食物，而方便快速的點單及送餐方式，更贏得了一大批在校學生的支持，作為消費主力之一的學生群體便投入了O2O（Online To Offline）外送平台的懷抱。

鼎盛時期的康師傅可能從未想過自己會以如此快的速度衰落，而對它造成最大打擊的，不僅是老對手統一，更是它曾經想都沒想過的外賣。

就像大潤發，曾在大陸超市的零售行業一直佔據著重要地位，連家樂福、沃爾瑪在大陸市場都不是它的對手，但最後仍是難逃被阿里收購的命運。

大潤發創始人黃明端曾說過：他戰勝了所有對手，卻輸給了時代。而這句話，用來描述如今的康師傅，也是再適合不過。

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