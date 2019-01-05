日本電車族心聲！「鼓鼓的它」最討厭...贏過吵鬧對話聲

▲日本電車通勤族。（圖／記者季相儒攝）

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日本一份針對「車站與車廂內最感困擾的行為」的問卷調查顯示，通勤族在車站與車廂內最討厭的就是「後背包」。對此，日本鐵道公司就呼籲，請乘客搭車時將後背包反揹到胸前，或是放置在行李棚架上，避免造成身旁乘客困擾。該問卷由73間民間鐵道公司加盟的日本民營鐵道協會共同執行，透過官網進行調查，今年總計2686人做答。

根據日本放送協會（NHK）的報導，談及在電車內及車站，什麼樣的行為最令電車族感到困擾，「隨身行李的攜帶及放置方式」今年首次躍居冠軍，踢下過去9連霸的「喧鬧對話聲與打鬧行為」。

報導更指出，根據前9年的調查，「隨身行李的攜帶與放置方式」名列第12，到了前年度突然竄升到第4名，去年又上升到第3名。分析名次上升的原因，可能是使用後背包的通勤族漸增，很多人都有在擁擠車廂中被後背包攻擊或壓迫的經驗。

後背包的製造廠商表示，因為受到智慧型手機普及的影響，很多人都想空出雙手來操作手機，加上工作方式愈來愈多元，許多上班族穿著不限正裝，也變得比較休閒。此外，報導也提到日本在2011年發生311大地震後，很多人都開始用後背包來因應突發狀況，也間接讓後背包的銷量提升。