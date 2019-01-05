傳前海軍部長韋柏回鍋…任新國防部長　川普斥：假新聞

▲傳白宮打算任命韋柏為新任防長，川普駁斥。圖為五角大廈外觀。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

外傳白宮有意任命前民主黨參議員、雷根總統時代的海軍部長韋柏（Jim Webb）為下任國防部長，替代卸下此職位的馬提斯（Jim Mattis）。美國總統川普4日否認此事，宣稱消息是假新聞。

《紐約時報》（New York Times）3日引述未具名官員消息，稱副總統彭斯（Mike Pence）和白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）已經和韋柏聯繫；國防部一名高階官員也說，韋柏此一名字已經在白宮傳開。

川普4日駁斥《紐時》的報導是假新聞。川普在推特上寫道，「我相信他（韋柏）是好人，但我不認識他，也從來沒見過面。目前的代理國防部長夏納翰做得很出色！」

前國防部長馬提斯因為與川普意見分歧，決議辭職走人，於1月1日正式卸任，職位由原國防部副部長夏納翰（Patrick Shanahan）代理。川普隔天表示，實質上是他開除了馬提斯。

據《紐時》報導，除了韋柏之外，共和黨現任參議員柯頓（Tom Cotton）、葛蘭姆（Lindsey Graham），以及共和黨前參議員泰倫特（Jim Talent），都被視為新任國防部長的可能人選。