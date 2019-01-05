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華爾街金童接手全台最大玻璃廠　靠智慧製造擦亮老店招牌

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▲華夏玻璃總經理廖冠傑接班以來，以打造新品牌帶領家族企業轉型。（圖／《Prestige 品雜誌》提供）

▲華夏玻璃總經理廖冠傑接班以來，以打造新品牌帶領家族企業轉型。（圖／《Prestige 品雜誌》提供）

記者林淑慧／台北報導

懷舊的彈珠汽水、愛之味脆瓜，蘭蔻、資生堂的化妝品、香水，其裝載的玻璃容器全都出自華夏玻璃。它，隱身在以九降風聞名的新竹玻璃聚落，是全台第一大日用玻璃廠，由曾任職投行財務分析師、堪稱華爾街金童的第四代廖冠傑接班掌舵。

華夏玻璃的歷史已將近百年，家族成員鮮少公開露面，走過四代傳承，見證玻璃產業的興衰起落，身為總經理的廖冠傑，很容易被外界貼上富二代的標籤，但他卻一直笑稱自己其實更像是公司的「管家」。

廖冠傑說，日常生活用品裡的啤酒、飲料瓶與威士忌酒瓶，華夏玻璃均有生產，食品類品牌如金蘭、金車、味全，化妝品類品牌如蘭蔻、資生堂等，都是華夏玻璃的客戶。

不過，做玻璃這一行被外界視為「3D」產業，也就是Dirty(髒)、Danger(危險)、及Difficulty(困難、辛苦)，長期面臨勞力不足、及研發人才短缺的問題。

談及接班以來的難題，「最大的挑戰是將工廠智慧化，搭配企業資源規劃系統，將自動化流程導入生產線。」廖冠傑說，要讓員工從重複、粗重的工作中轉型，成為能操作機械的工程師，華夏在製程中的檢查與包裝環節，導入機械手臂與電子精密檢查機，加速自動化的腳步。

另外，他也和弟弟一起努力，從代工轉向品牌化之路。六年前，華夏玻璃成立自有品牌「Aqua Soul水晶靈」，專注開發居家精品產品，並積極開拓百貨與網路通路，其生產的醒酒器，去年更一舉獲得台灣文博會大獎的肯定。

成功擦亮家族企業的老店招牌，《Prestige 品雜誌》日前舉辦40 Under 40 「世代新領袖」活動，今年選出40位年紀在40歲以下的新時代領袖人物，廖冠傑也名列其中，在其專業領域的崗位上，創造出獨特的自我價值。

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