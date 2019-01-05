　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

川普「我是史上最成功的總統！」　反擊民主黨議員再提彈劾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國民主黨籍聯邦眾議員特萊布（Rashida Tlaib）宣誓就職後，除了揚言要彈劾總統川普外，甚至還罵出「混蛋」一詞。對此，川普4日回應，特萊布使用這樣的詞語「是羞辱了自己與家人」，更在推特表示，大家要如何彈劾一位「大概是史上選舉勝選最成功的總統」？

綜合外媒報導，對於特萊布的批評言論，川普公開表示，「我認為她（指特萊布）是在羞辱自己。」川普更在自己的推特上砲轟，民主黨的人只會想到彈劾，「因為民主黨知道自己2020年不會獲得勝利」。

特萊布近日在「底特律自由報」（Detroit Free Press）刊登一篇專欄文章指出，彈劾程序的時機就是現在，眾議院無須等待特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的「通俄門」調查報告出爐，她更在文章中提到，有證據可證明川普妨礙司法公正，還說分隔無證移民家庭的政策實屬違憲。

▲▼T

▲川普在自己的推特回擊。（圖／翻攝自川普推特）

報導更指出，支持彈劾的民主黨人士認為，川普開除時任聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），妨礙司法公正；私人律師還在競選總統期間「支付封口費」給至少2位女性，又違反競選財務法規。

特萊布是首位入主國會的巴勒斯坦裔美國人，她在宣誓就職數小時後的活動中向支持群眾喊話，他們會進入國會，將彈劾這個混蛋（motherf***er）。

ET快訊
女生票選「最討厭男生Top 3髮型」出爐！2019別再剪了
高嘉瑜換髮型！「公主頭→妹妹頭」萌翻　網驚呆：妳18歲？

關鍵字：民主黨,川普,北美要聞,彈劾

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

躁鬱男諮商中失控揮刀　精神科醫師遭追砍「狂刺胸部」傷重亡

快訊／美國加州保齡球館發生槍擊！釀3死4傷

小手緊抱「大蛋捲」啃狂　松鼠爬樹上偷吃模樣萌爆全紐約！

遭蜘蛛狠咬大變！辣妹身體超多爛疤…「全素改吃肉」驚：變健康了

慧眼看天下／鷹派抬頭!　中美貿易戰年後恐升溫

加州保齡球館「深夜槍擊」　現場發現3具男屍、4人受傷

川普「我是史上最成功的總統！」　反擊民主黨議員再提彈劾

躁鬱男諮商中失控揮刀　精神科醫師遭追砍「狂刺胸部」傷重亡

庫德洛：蘋果技術可能被中國竊取　「競爭激烈時須有法治」

快訊／美國加州保齡球館發生槍擊！釀3死4傷

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

鬼鬼超正經站台曾之喬　「瑤瑤」兩個字秒破功

慧眼看天下／鷹派抬頭!　中美貿易戰年後恐升溫

加州保齡球館「深夜槍擊」　現場發現3具男屍、4人受傷

川普「我是史上最成功的總統！」　反擊民主黨議員再提彈劾

躁鬱男諮商中失控揮刀　精神科醫師遭追砍「狂刺胸部」傷重亡

庫德洛：蘋果技術可能被中國竊取　「競爭激烈時須有法治」

快訊／美國加州保齡球館發生槍擊！釀3死4傷

遇性騷擾報警反被路人打到全身瘀青　埃及女性#MeToo之路曲折難行

4歲童尿床遭罰站致死！驗屍驚見額頭大瘀血　狠母辯：平底鍋碰幾下而已

青瓦台大換血！「駐華大使」盧英敏可望接任幕僚長

大象女孩「腳比常人大3倍」　切下8根腳趾只為穿上一雙鞋

愛孫不見外公怒告女兒遺棄　女驚爆7年前公墓棄屍親兒

慧眼看天下／鷹派抬頭!　中美貿易戰年後恐升溫

瘋狂泡泡實驗室高雄站開跑！必拍超酷「凍結時光機」

桃市消防局進行國際人道救援訓練　累積專業救援能量

基隆首場TEDx年會《洄家》登場　林右昌：帶動基隆進步發展

救難英雄遭殺人棄屍　檢警至少約詢5關係人釐清案情

女友開口：借我一百萬！《大時代》男星拿空白支票任她填

百年老淡水球場　新任會長紀文豪帶領邁入第二個百年

中職／蘇智傑、鍾承祐領跑　回饋基層棒球做公益

用外星隕石打造BMW跑車！M850i Night Sky全球唯一亮相

鄧紫棋再創百萬紀錄....超狂　連美國YouTube總部都關注

國際熱門新聞

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬..

遭蜘蛛狠咬　辣妹全素改吃肉超健..

運勢排行榜　2019運氣最旺生..

金正恩專屬名牌代購　北韓大使逃..

紅燈下計程車　少女脫褲深蹲放尿

美專家：台灣漁船在關島「捕獲飛..

外媒評選世界十大特殊景點！

蔡英文：各政黨不要再講九二共識

老公生前邀「來生緣」冷拒絕！7..

長未必長命！性器越大越易心臟病

玩密室逃脫　波蘭5少女被燒死

伊朗海軍反制美國　派艦進入大西..

更多熱門

相關新聞

庫德洛：蘋果技術可能被中國竊取

白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）4日表示，有跡象顯示，蘋果公司的技術可能遭中國竊取。他接受《彭博》採訪時說，「我不想過度臆測，但蘋果技術可能已經被中國盯上，而且現在中方企業與蘋果公司競爭激烈。在這種情形下，必須要有法治。」對此，蘋果公司尚未回應。

美眾院外委軍委主席都是「台灣連線」

兒子出櫃後　她現在主持同志婚禮

加州教師罷工！50萬學生要去哪？

右派以熱舞影片抹黑美女議員　網挺：戀愛了

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

女生票選「最討厭男生3大髮型」

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！

張立東：想妳想到「瘦」不了！

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

JENNIE爆出戀情後首露面！

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面