快訊／美國加州保齡球館發生槍擊！多人中彈倒地

▲ 加州Gable House保齡球館驚傳槍響 。(圖/翻攝自推特)



國際中心/綜合報導

美國加州當地時間5日上午發生槍擊案,據傳有多人中彈,詳細案情和傷者情況仍有待進一步釐清。

根據美聯社報導,槍擊案發生在距離洛杉磯32公里處托倫斯市,一間名為Gable House的保齡球館,據托倫斯警方也發布推特表示,目前有多名傷者,請民眾遠離該地區。

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.