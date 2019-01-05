台灣人一生「不健康」時間　主計總處：平均8.8年

▲根據主計總處發布的報告指出，台灣2016年不健康之存活年數為8.8 年。（圖／視覺中國）

財經中心／綜合報導

根據主計總處所發佈的國情統計通報報告指出，2016年時平均一位台灣人「不健康之存活年數」約為8.8 年，比美國（10 年）、南韓（9.7 年）及日本（9.4 年）等國的人民不健康時間來得短，年數愈短對家庭照顧者負擔愈小。

報告中指出，2016年不健康之存活年數台灣為8.8 年，與全球平均8.7 年數值相當；與其他主要國家相較，美國為10 年、南韓9.7 年，而有「長壽國」美譽的日本則有9.4 年，上述國家數值高出台灣0.6～1.2年；而中國則為7.7 年，新加坡則僅有6.7年，則較台灣低1.1～2.1年。

值得注意的是，報告中所指的「不健康」並不是指臥病在床，而是需要他人照顧，都會被歸在「不健康」當中。而「不健康的存活年數」的算法為，將內政部所發佈的國人平均壽命，減去衛福部所發佈的健康平均餘命而得。

也就是說，國人平均壽命（80歲）減去去健康平均餘命（71.2歲），即得出不健康存活年數（8.8年）；而在這8.8年中需要他人或家庭照顧者照顧。

主計總處也指出，台灣人2016年的不健康存活年數為8.8年，較2015年縮短 0.2 年。