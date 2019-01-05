大象女孩「腳比常人大3倍」　切下8根腳趾只為穿上一雙鞋

▲大象女孩。（圖／翻攝自每日郵報下同）

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在一般正常人的生活中，穿鞋、脫鞋就是這麼簡單的事情，但對於印度21歲的珍(Tawheeda Jan)而言，卻是最奢侈的夢想，因為她的腳因為罹患罕見疾病，導致於比一般人還要腫大3倍，生活和走路都有了很大的問題，但其實在全球友大概4000萬有這樣類似的疾病。

根據英國《每日郵報》報導，珍在出生的時候腳都沒有這樣的問題，然而卻因為生活環境的髒亂，被蚊蟲叮咬而染上了淋巴斯蟲病，也就是所謂「象皮症」，雖說是罕見疾病的一種，但大多集中在熱帶地區，其實有8億人會受到這樣的病症威脅，除了身體、肢體外觀受所損也有失能的可能。

▲奇怪的腳尺寸讓她備受嘲笑。

珍因為有比一般人大至少3倍的腳，所以也都無法穿鞋，甚至就連走路都是步步艱辛，即便喜歡穿鞋也沒有辦法。13歲時，珍因為學校遷校，所以必須走的更遠去上課，一路上她飽受嘲笑和欺負，因為同學們都叫她「大象女孩」。

漸漸的珍奇怪的大腳在許多地方傳開，善心人士機構也都帶著募款前往探望，希望她可以得到適當的治療。珍最後接受了當地醫院「切除8根腳趾」的手術，情況才得以好轉，雖然在行走時會感到腳痛，但為了自己能夠穿上漂亮的鞋子，她也努力的復健著。