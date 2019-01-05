　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

疑遭野狗咬　母鹿死在彰化長青登山步道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲田中鎮長青登山步道，發現一頭母鹿橫死，動物防疫所研判疑似遭到野狗咬死所致。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲田中鎮長青登山步道，發現一頭母鹿橫死，動物防疫所研判疑似遭到野狗咬死所致。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

日前有民眾到長青步道運動時，在1900公尺處發現1頭成年死亡母鹿，腹腔有破洞明顯傷口，彰化縣動物防疫所初步研判該水鹿因該是疑遭野狗咬死，應無傳染病，已由田中鎮公所清潔隊前往處理，載往焚化爐焚化。

經彰化動防所獸醫檢視傷口後表示，因水鹿極易受驚嚇，也有可能遭野狗追逐、狂吠後受驚暴斃，而該頭母鹿致命傷在腹腔的破洞等明顯傷口。

▲田中鎮長青登山步道，發現一頭母鹿橫死，動物防疫所研判疑似遭到野狗咬死所致。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲田中鎮長青登山步道，發現一頭母鹿橫死，動物防疫所研判疑似遭到野狗咬死所致。

田中鎮長洪麗娜說，長青自行車登山步道為國家級運動遊憩區，8月份發生過有民眾遭水鹿衝撞受傷、獼猴搶食讓前往運動的人士驚嚇不已，尤其近日常發現水鹿，甚至台灣獼猴、山羌等野生動物，呼籲民眾上山不要帶食物、也不要餵食，更要注意自身安全，並將建請林務局等主管機關重視此問題。

▲田中鎮長青登山步道，發現一頭母鹿橫死，動物防疫所研判疑似遭到野狗咬死所致。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲劉姓民眾彰化爬八卦山田中森林步道看到水鹿。（圖／劉姓民眾提供）

田中鎮民說，以前從未聽聞過長青步道有水鹿出沒，有可能是好山好水的關係，才會吸引牠們前來覓食。彰化縣動物防疫所指出，成鹿1頭重達200公斤以上，這些水鹿有可能是多年前人工飼養不小心讓牠們跑走，來到此處當作棲息地，民眾一旦遇到水鹿，應立即閃避，以防止遭受攻擊。

ET快訊
今晚秒變天！北東轉濕涼至週二　低溫下探15℃
熊熊「第一次懇親」穿深V！網直盯這點：阿兵哥暴動了
蔡英文呼籲：全台各政黨「不要再講九二共識」

關鍵字：母鹿,長青登山步道,田中鎮,動物防疫所

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「綑綁母女脫衣」主嫌抓到了！竟是老友　供稱：欠10多萬才下手

新北2淫賊闖空門見母女返家　綑綁猥褻6小時還強拍裸照

影／6小時不斷電性愛！土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

「兩個不要懷疑」遭批賣台　韓國瑜：只因為選輸？不要針對我

獨／921救難英雄疑陷「粉紅死劫」　埋屍公墓「頭七」顯靈喊冤

影／高雄保警轟加班費打7折　基層怒：沒加班費，有錢裝電梯冷氣

影／機車過彎「撞進檳榔攤」釀3傷　騎士噴飛「消失30分」重傷

苗栗馬拉邦山貨車翻落10m山路　妻甩飛「頭部重創」身亡

要脅員工折磨母女6小時　老闆「搶錢養小三」化身淫賊強盜

921救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公墓　警帶回一人釐清案情

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

影／高雄保警轟加班費打7折　基層怒：沒加班費，有錢裝電梯冷氣

影／機車過彎「撞進檳榔攤」釀3傷　騎士噴飛「消失30分」重傷

苗栗馬拉邦山貨車翻落10m山路　妻甩飛「頭部重創」身亡

要脅員工折磨母女6小時　老闆「搶錢養小三」化身淫賊強盜

921救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公墓　警帶回一人釐清案情

惡老闆苛扣薪水每月只給1萬　威脅移工「不來就辭你」同犯強盜案

「假檢察官」老梗　孤女千萬遺產一個月詐光了

疑遭野狗咬　母鹿死在彰化長青登山步道

混泥土車撞中藥行！鐵皮「衝破玻璃卡駕駛座」　網虧：急著吃藥？

遊覽車稽查員工作中遭「關門帶走」　司機遭判刑3個月還要捐5萬

萬丹紅豆進入採收期　今年風調雨順「反而歉收」　

Wanna One公開合體剩2次⋯得獎留空位給他　粉絲淚崩！

影／高雄保警轟加班費打7折　基層怒：沒加班費，有錢裝電梯冷氣

遇性騷擾報警反被路人打到全身瘀青　埃及女性#MeToo之路曲折難行

陳珮騏手術順利！《炮仔聲》放休1個月…笑喊在家「當貴婦」

前男友劈腿好友！結婚「喜帖+喜餅」親送到府...她怒燒喜帖：禮金也會燒給他

影／機車過彎「撞進檳榔攤」釀3傷　騎士噴飛「消失30分」重傷

苗栗馬拉邦山貨車翻落10m山路　妻甩飛「頭部重創」身亡

JENNIE台上「SOLO」！BLACKPINK 3成員一個小動作應援超暖

陳偉殷19日搭機返美　自評身體狀況佳

社會熱門新聞

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主..

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

即／母女遭綑綁脫衣主嫌落網！　..

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸..

雙煞闖屋劫財劫色　1嫌犯落網

婚禮主唱小三　63字聲明道歉

即／救難隊成員「遭撕票」　埋屍..

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

搶完銀行　元大匪自爆：去看五月..

救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公..

「最驚恐一夜」母女遭拍裸照辱6..

錯抓元大搶匪　無辜男揚言告警

2淫賊闖空門猥褻　盜用手機騙女..

爭產曝父親綠帽　他一毛都拿不到

更多熱門

相關新聞

八卦山有水鹿　動保所：人應閃避

田中水鹿又來了！近日在彰化八卦山田中森林步道時常可發現水鹿的蹤跡，但自從7月有葉姓民眾遭受水鹿攻擊受傷後，山友看到水鹿都只敢遠遠的觀看，但也有人想揪團一起去看野生的鹿。彰化縣政府動物防疫所說，不要靠近水鹿、尤其是帶小鹿的母鹿，因為母性的原因，牠會攻擊接近的人。

黑狗遭2兄弟刺殺　噴血奔跑死亡

公猴騎母鹿！異種交配影像公開

超美！「台灣泥雕藝術節」在田中

10萬人集氣　母鹿臉中箭1年獲救

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

女生票選「最討厭男生3大髮型」

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

張立東：想妳想到「瘦」不了！

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

驗血型A變O！護理師曝：不是親生的

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面