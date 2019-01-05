疑遭野狗咬　母鹿死在彰化長青登山步道

▲田中鎮長青登山步道，發現一頭母鹿橫死，動物防疫所研判疑似遭到野狗咬死所致。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

日前有民眾到長青步道運動時，在1900公尺處發現1頭成年死亡母鹿，腹腔有破洞明顯傷口，彰化縣動物防疫所初步研判該水鹿因該是疑遭野狗咬死，應無傳染病，已由田中鎮公所清潔隊前往處理，載往焚化爐焚化。

經彰化動防所獸醫檢視傷口後表示，因水鹿極易受驚嚇，也有可能遭野狗追逐、狂吠後受驚暴斃，而該頭母鹿致命傷在腹腔的破洞等明顯傷口。

▲田中鎮長青登山步道，發現一頭母鹿橫死，動物防疫所研判疑似遭到野狗咬死所致。

田中鎮長洪麗娜說，長青自行車登山步道為國家級運動遊憩區，8月份發生過有民眾遭水鹿衝撞受傷、獼猴搶食讓前往運動的人士驚嚇不已，尤其近日常發現水鹿，甚至台灣獼猴、山羌等野生動物，呼籲民眾上山不要帶食物、也不要餵食，更要注意自身安全，並將建請林務局等主管機關重視此問題。

▲劉姓民眾彰化爬八卦山田中森林步道看到水鹿。（圖／劉姓民眾提供）

田中鎮民說，以前從未聽聞過長青步道有水鹿出沒，有可能是好山好水的關係，才會吸引牠們前來覓食。彰化縣動物防疫所指出，成鹿1頭重達200公斤以上，這些水鹿有可能是多年前人工飼養不小心讓牠們跑走，來到此處當作棲息地，民眾一旦遇到水鹿，應立即閃避，以防止遭受攻擊。