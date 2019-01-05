蔡英文與外媒茶敘　呼籲全台政黨「不要再講九二共識」

▲ 總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）



國際中心／綜合報導

新加坡《聯合早報》今日報導，總統蔡英文與數十家外媒茶敘指出，北京當局將「九二共識」重新定義為「一個中國、一國兩制」，這個名詞已經不再有模糊空間。她呼籲，全台各政黨「不要再講九二共識」、「不要出賣人民的意志和信任」。蔡英文也期盼國際社會應為台灣發聲，讓台灣免受威脅，因為「下一個會是哪個國家？」

報導指出，蔡英文今日在外交部長吳釗燮等人陪同下，於總統府舉行茶敘，說明兩岸局勢。她指出，國際社會應該同意台灣「不是挑釁的那一方」，而是「盡責的那一方」，「中國才是區域穩定的最大變數」。

有媒體提問，既然台灣拒絕一國兩制，民進黨政府是否有替代方案？蔡英文則回答，兩岸如果沒有互信，「提任何方案都沒有用」，台灣人民會觀察，中國大陸若能向民主、人權保障的方向前進，同時放棄對台動武，才能累積互信。

中國國家主席習近平2日致詞時表示，台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，任何人任何勢力都無法改變。對此，中華民國外交部3日在推特上用英文寫道，「強迫統一是一種愚蠢的行為，台灣是個自由民主的國家，人權受到保護。只有2300萬人民才能決定自己的命運。中國的領導者必須加入國際社會並尊重這項現實。」

中國國家主席習近平2日致詞時表示，台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，任何人任何勢力都無法改變。對此，中華民國外交部3日在推特上用英文寫道，「強迫統一是一種愚蠢的行為，台灣是個自由民主的國家，人權受到保護。只有2300萬人民才能決定自己的命運。中國的領導者必須加入國際社會並尊重這項現實。」

另根據《路透社》報導，蔡英文也說，「我們希望國際社會認真看待這件事，並能發聲支持且幫助我們。」她指出，假設國際社會不對一個受到威脅的民主國家伸出援手「我們不禁要問，哪個國家會是下一個受害者」。

蔡英文表示，台灣不會接受中國「一國兩制」的政治安排，強調所有涉及兩岸的協商，都必須透過政府對 政府。蔡總統並促北京當局正確瞭解台灣人民的想法，並說政治霸凌等行為對兩岸關係沒有任何助益。