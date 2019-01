駕無牌車上街遭鎖定！雪梨男衝撞警車、持刀砍人　最後刺胸自盡

國際中心/綜合報導

澳洲雪梨一名24歲男子4日駕著沒掛車牌的車上路,隨後被警方鎖定攔檢,不料他先是衝撞警車逃逸,接著在不遠處棄車,接連劫持超市貨車、計程車,途中衝撞波及不少輛車,並手持25公分的刀子刺傷阻攔他的路人。最終在警方圍捕行動之下,男嫌選擇朝著自己胸口猛力刺,當場身亡。

澳媒ABC、每日郵報報導,這場警匪追逐戰發生在當地4日下午3點左右,當時嫌犯衝撞警方逃跑後,拋下自己稍早開的銀色車輛,並開著超市的送貨卡車逃往公園,期間至少衝撞4輛停靠在路邊的轎車,試圖躲避警方追捕,但最後在撞向另輛汽車後,他被迫棄車,並對著路人開口大罵。

