青瓦台大換血！「駐華大使」盧英敏可望接任幕僚長

▲青瓦台。（圖／翻攝自青瓦台官網）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

韓國總統文在寅最早或從下周開始，會對其秘書團隊進行人員調整，其中青瓦台秘書事長一職的繼任人選更是倍受關注，目前由文在寅的「心腹」、現任韓國駐華大使盧英敏被傳是最合適的人選。

據《韓聯社》報導，一位青瓦台消息人士稱，「秘書團隊部分人員繼任者的選拔審核工作，正在進行當中。」人選包括青瓦台秘書事長、政務首席祕書、與民溝通首席祕書，最快下周可敲定，最晚則會到2月2至6日前公布。

據了解，面對韓國不景氣的經濟和文在寅持續下跌的支持率，青瓦台希望透過此次換血，整頓紀律鬆懈的風氣，集中精力落實政府各項決策。

▼ 文在寅於聯合國大會發表演說。（圖／青瓦台）

現任青瓦台秘書事長任鍾皙、韓國國家安保室長鄭義溶都可能面臨人事調整。任鍾皙自文在寅上台以來，便一直擔任幕僚長，任職超過1年7個月，考慮到可能出戰2020年國會選舉，這次被調整的可能性非常大。

至於任鍾皙的繼任者，韓國駐華大使盧英敏被韓國輿論認為是最合適的人選。其他人選，還包括現任韓國駐美大使趙潤濟、前文化觀光部長官鄭東採、執政黨共同民主黨議員宋永吉以及國會事務總長柳寅泰。

盧英敏被認為是「親文（在寅）」陣營核心人物，曾任3屆國會議員。文在寅在2012年首次參選總統時，盧英敏就出任文在寅競選團隊的秘書室室長。文在寅二度競選總統期間，盧英敏也再次被委以重任，擔任文在寅競選對策委員會的組織本部長，為文在寅登上總統寶座立下汗馬功勞。

「薩德」事件發酵、中韓關係緊張之際，深受文在寅信任的盧英敏被提名為駐華大使，並於2017年10月10日赴北京上任；他喜歡詩歌，出版過幾本詩集，對中國歷史文化興趣濃厚，被認為是「知華派」。