韓企非法運「6300噸垃圾炸彈」到菲律賓遭退回　網怒轟：國恥

▲ 韓企非法丟棄6300噸垃圾至菲律賓。（圖／南韓環境部）

國際中心／綜合報導

南韓一家與菲律賓合資的企業遭人踢爆，非法將多達6300噸的垃圾輸出到菲律賓，當地頓時有如被垃圾炸彈炸過一般。但由於該企業謊報垃圾內容物，將被菲律賓退回，雙方目前正就此進行協商。

根據南韓現行法規，每丟棄1噸垃圾要花費15萬元，若要丟棄6300噸垃圾就要噴9.45億元（約新台幣2605萬元）。該公司為了省錢，於2018年的7月至10月間，將巨量的塑膠垃圾分2次運到菲律賓，就算加上運費，成本也不到9.45億的一半。

▲ 南韓的垃圾在菲律賓形成一座座垃圾山。（圖／綠色和平組織）

綜合韓媒報導，該公司宣稱這6300噸垃圾是合成塑膠塊，實際上卻是使用過的紙尿布、電池、燈泡、醫療廢棄物等，因此遭菲律賓扣押，最終將再次回到南韓，讓當局相當頭痛。

環境部表示，首先將確認其中有無可回收垃圾，但大部分還是會焚化；回收費用及其他處理費用都將由該公司負責。另一方面，環境部目前也預計分2次，將多達6300噸的垃圾運回南韓。

這起事件透過媒體曝光後迅速引起討論，網友紛紛留言表示，「我們國家的人真的還是沒什麼環保意識」、「從現在開始不要再用塑膠袋，也不要再製造了，這些都是禍源」、「把這家公司也消滅吧」、「這些人自己才是垃圾」、「垃圾公司」、「簡直是國恥」。