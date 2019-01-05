兒子出櫃媽媽崩潰羞辱　8年後她替同志情侶主持婚禮、擁抱彩虹

▲坎寧安與LGBTQ族群相處融洽。（圖／翻攝自臉書／Sara Cunningham）



記者丁維瑀／綜合報導

美國奧克拉荷馬市55歲的母親坎寧安（Sara Cunningham）原本是相當保守的基督徒，當她2011年得知最小的兒子是同志後，內心曾相當掙扎。然而，她現在卻替多名同志情侶主持婚禮，還與老公、兒子一起參加同志遊行，「我意識到，多年來我其實是被自己的無知與恐懼所疏遠。」

《華盛頓郵報》報導，2011年時，坎寧安的兒子向她傾訴自己是同志，由於她處在保守的奧克拉荷馬市，又是基督徒，一時間無法接受事實，甚至陷入憂鬱的情緒，她祈禱、禁食，還會燒掉兒子的日記企圖羞辱。

兒子出櫃後，坎寧安一家人經歷了各種紛爭，她說，自己在教會待了20年，突然得知這樣的消息根本手足無措，並迫切希望有人能開導她，但卻是相當無助。直到2014年，坎寧安突然發現，原來LGBTQ族群的自殺率很高，她開始轉變心態。

坎寧安知道，要打開心結，就必須了解事情的全貌，她試著敞開心胸，與兒子參加同志遊行，那時她發現LGBTQ族群的美麗之處，很多內心的恐懼其實源於無知。第二年，她再次出席遊行，這次帶上自製的標章，上面寫著「免費的媽媽擁抱」，每當她與別人四目相交時，總會願意給予擁抱或擊掌。

如今，坎寧安不再認為同志是丟臉的，她大方牽起兒子的手，得知有父母拒絕參加同志婚禮時，她感到很難過，去年夏天便在臉書寫道，「如果你需要一位母親出席你的同性婚禮，但你親生母親不願意，打電話給我吧，我會在那裡成為你最大的粉絲。」

▲坎寧安參加遊行，認識不同背景的人。（圖／翻攝自臉書／Sara Cunningham）

坎寧安貼出的一張照片引起熱烈迴響，她舉起右手，眼眶含著淚水，身上貼有兒子與男友互相靠在一起的相片。由於她身為牧師，不少人都來找她主持婚禮，2019年她有3場同志婚禮預約，至今，她已主持10幾場同性婚禮。

PSA. If you need a mom to attend your same sex wedding because your biological mom won't. Call me. I'm there. I'll be your biggest fan. I'll even bring the bubbles. 由 Sara Cunningham 發佈於 2018年7月20日 星期五

28歲的凱許（Tabatha Cash）去年11月與伴侶在德州結婚，她事前看到坎寧安的臉書貼文，詢問對方願不願意幫忙主持，沒想到坎寧安馬上就答應，「有數百人像我這樣，有時因為家庭問題，而覺得我們不值得被愛。能夠感受到陌生人的愛與歡迎，那些都是沒有義務愛我們的人，這是一種不同的快樂與溫暖。」