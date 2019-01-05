兒子出櫃媽媽崩潰羞辱　8年後她替同志情侶主持婚禮、擁抱彩虹

▲坎寧安與LGBTQ族群相處融洽。（圖／翻攝自臉書／Sara Cunningham）
記者丁維瑀／綜合報導
美國奧克拉荷馬市55歲的母親坎寧安（Sara Cunningham）原本是相當保守的基督徒，當她2011年得知最小的兒子是同志後，內心曾相當掙扎。然而，她現在卻替多名同志情侶主持婚禮，還與老公、兒子一起參加同志遊行，「我意識到，多年來我其實是被自己的無知與恐懼所疏遠。」
《華盛頓郵報》報導，2011年時，坎寧安的兒子向她傾訴自己是同志，由於她處在保守的奧克拉荷馬市，又是基督徒，一時間無法接受事實，甚至陷入憂鬱的情緒，她祈禱、禁食，還會燒掉兒子的日記企圖羞辱。
兒子出櫃後，坎寧安一家人經歷了各種紛爭，她說，自己在教會待了20年，突然得知這樣的消息根本手足無措，並迫切希望有人能開導她，但卻是相當無助。直到2014年，坎寧安突然發現，原來LGBTQ族群的自殺率很高，她開始轉變心態。
坎寧安知道，要打開心結，就必須了解事情的全貌，她試著敞開心胸，與兒子參加同志遊行，那時她發現LGBTQ族群的美麗之處，很多內心的恐懼其實源於無知。第二年，她再次出席遊行，這次帶上自製的標章，上面寫著「免費的媽媽擁抱」，每當她與別人四目相交時，總會願意給予擁抱或擊掌。
如今，坎寧安不再認為同志是丟臉的，她大方牽起兒子的手，得知有父母拒絕參加同志婚禮時，她感到很難過，去年夏天便在臉書寫道，「如果你需要一位母親出席你的同性婚禮，但你親生母親不願意，打電話給我吧，我會在那裡成為你最大的粉絲。」
▲坎寧安參加遊行，認識不同背景的人。（圖／翻攝自臉書／Sara Cunningham）
坎寧安貼出的一張照片引起熱烈迴響，她舉起右手，眼眶含著淚水，身上貼有兒子與男友互相靠在一起的相片。由於她身為牧師，不少人都來找她主持婚禮，2019年她有3場同志婚禮預約，至今，她已主持10幾場同性婚禮。
PSA. If you need a mom to attend your same sex wedding because your biological mom won't. Call me. I'm there. I'll be your biggest fan. I'll even bring the bubbles.由 Sara Cunningham 發佈於 2018年7月20日 星期五
28歲的凱許（Tabatha Cash）去年11月與伴侶在德州結婚，她事前看到坎寧安的臉書貼文，詢問對方願不願意幫忙主持，沒想到坎寧安馬上就答應，「有數百人像我這樣，有時因為家庭問題，而覺得我們不值得被愛。能夠感受到陌生人的愛與歡迎，那些都是沒有義務愛我們的人，這是一種不同的快樂與溫暖。」