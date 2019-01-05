墨國總統「存款僅71萬」　自曝名下沒有不動產也沒信用卡！

▲墨國總統羅培茲。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

墨西哥70年來首位左派總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）去年12月初就職，他於本月4日在記者會上自曝，自己的存款不到2.3萬美元（約台幣71萬元），而且名下沒有任何房地產、車子，更沒有信用卡。

據ABC報導，羅培茲於去年12月1日上任後，將自己的工資削減至約6.5萬美元（約台幣201萬元），不到前總統的一半，與選前他「堅持節儉」的形象相符。他表示，「我從來都不對金錢感興趣，我只為理想、原則而奮鬥。」但也強調並不是每個有錢人都是邪惡的。

羅培茲表示，自己銀行帳戶內的存款不到2.3萬美元，更從未有過信用卡、汽車、不動產，甚至當場掏出自己的錢包，拿出了一張2美元的鈔票，說這是一個住在美國的墨西哥人送給他的幸運符。羅培茲表示，錢包裡僅有的2美元和另外的200披索（約台幣317元），就是他身上全部的財產了。

▲墨西哥70年來首位「左派」總統羅培茲宣誓就職。（圖／路透）



羅培茲才剛上任就立刻兌現選前承諾，賣掉價值台幣67億元的總統專機，還開放給媒體拍攝，除了推翻前朝奢靡作風外，要求公務員的薪水不能比他高，同時也宣布以後任期內將積極打擊貪腐、終結國內犯罪。

而身為記者、作家的羅培茲夫人，則有7.2萬美元的存款，整整高於羅培茲三倍，名下還有三輛汽車、一棟房子和公寓等土地。羅培茲在最後表明了自己的立場，「對我來說，幸福不是累積物質，真正的幸福就是要善待自己。」