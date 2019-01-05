2019台灣10大ICT市場趨勢　IDC：一波數位轉型競賽開打

▲ 市調機構IDC預測，從2019開始，數位轉型的新一波競爭強調適者生存。（圖／取自Pixabay）

財經中心／綜合報導

市調機構IDC預測，2019 年是「重塑 創新的競賽 (Race to Reinvent for Multiplied Innovation)」重要關鍵年。未來企業若無法加速進行數位創新，到了2022年將失去三分之二的市場機會；且在新的數位經濟中，技術應用將是關鍵。

IDC台灣區總經理江芳韻指出，從2019開始，數位轉型的新一波競爭強調適者生存，隨著產業與全球經濟迅速調整和越來越著重數位創新，企業必須更積極的重新塑造他們所需要的IT組織/技能，以因應快節奏的多元化創新世界，否則可能在未來的競爭中遭到淘汰。

IDC預測，2019年台灣市場將受到下列10大趨勢影響：

1. AI的對話式平台

AI技術中以整合自然語言處理(NLP)與聊天機器人(Chatbot)的對話式平台(Conversational Platform)對產業的影響較大。IDC觀察到，為更快速的回應市場，對話式平台將進一步與機器人流程自動化(RPA)整合，主要應用範疇將出現在五個領域：個人化建議/推薦、自動文件檢索、工作自動化、勞動力的增強與提升，以及娛樂應用服務。若是從產業的角度來看，則以金融、專業服務、零售餐飲與媒體娛樂等產業的應用最為領先。

2. 「群體智慧」成形

隨著AI走入邊緣運算的趨勢下，終端設備的反應也變得越來越強大、 聰明、與自動自發。IDC預測，到了2020年50%的智慧型手機將搭載AI晶片；2022年，全球25%的終端設備將具備AI邊緣運算的功能。而透過蒐集、分析與學習這些 AI 終端設備上的動作與使用習慣，搭配雲端上的機器學習，將更進一步幫助與加速新型態晶片，如「類腦晶片」的開發。

3. 服務網格崛起

IDC 預測，截至 2022 年，全球將有35%的軟體服務是雲端原生軟體；其次，高達90%的全新軟體服務是採取微服務架構，微服務架構的普及，意味著每一個服務都將由數十個、或者是上百個微服務相互串聯。因此需要像服務網格(Service Mesh)這樣的服務出現， 以自動化機制處理每一個執行個體的最佳路徑，藉此提升企業在軟體開發、測試、佈署與更新的敏捷度，大幅提升企業的員工生產力與市場反應力。

4. 雲端技術高動能演化

公有雲服務的高成長促使公有雲資訊技術的高動能演化，雲端機房將加入更多異質專屬處理晶片，虛擬化追求輕量化、無形化，虛擬架構轉向開放規格標準。其次為更多運算負荷、數位工作環境採行雲端優先、雲端唯一的運作方式。三是 技術運用不再限定於服務商機房，也可佈建至企業端自有機房或物聯網前沿系統上。

5. 數位分身創造企業核心價值

數位分身（Digital Twin）強調透過感測器的資訊蒐集，導入過往數據分析與 在虛擬世界中模擬，達到虛實技術間的融合，此對於企業在管理，溝通，協作， 以及預測上都有所 助益。IDC 預測，Digital Twin下一個應用的產業將是服務業，因可優化客戶體驗、提升服務效率和維持穩定的服務品質。

6. 資安管理服務需求再增

趨於嚴格的法遵環境、數位轉型帶來複雜的數據管理，企業需要更熟練方案對應資安管理與網路防禦，企業在防禦心態上也化被動為主動，從資安事件發生的處理進一步延伸至資安事件發生前、後，包括進階資安測試、威脅情報、事件回應演練、網路安全訓練等「威脅生命週期管理(Threat Life-Cycle Management)」服務。

7. FoW加速產業創新

IDC認為，未來FoW (Future of Work) 將是企業未來發展趨勢，其包含三方面質與量的改變，分別是工作場域、工作人力、以及工作文化。企業導入FoW概念以協助提升員工產能，工作體驗及企業競爭力。

8. 「列印」價值再起

不管是著重工作流程簡化的大型企業或是成本導向的中小型企業，都在數位轉型的潮流中開始重視非綑綁於硬體的列印加值服務；而台灣企業在列印中無形的服務需求仍未被滿足。IDC 預估Print-as-a-service將為列印產業未來重要發展趨勢，列印加值服務於現有列印合約中的地位將大幅提升，並加速企業在工作流程中達到數位轉型的目標。

9. 從人工智能到環境智能

隨者行動裝置、 IPV6、IoT物聯網、各類感測器佈建逐漸普及，IDC預期人工智能應用將從企業/消費應用往外擴散至下個階段—環境智能(Ambient Intelligence)。使用者工作必須與使用情境/life style高度連結，對於終端用戶的行為及預測有高度需求，因此人工智能的應用及導入極為重要。

10. 5G時代來臨

IDC 預期SA獨立組網2020年電信業者開始採用，隨著 高、中、低頻的 5G 基站佈建完整和網路切片等技術的導入，屆時遠端遙控的無人智慧工廠、遠距離智慧醫療、自駕車和大規模車隊自動管理、大眾交通智慧運輸系統和智慧城市的運作就會陸續展開。