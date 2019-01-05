　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

2019台灣10大ICT市場趨勢　IDC：一波數位轉型競賽開打

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／取自Pixabay）

▲ 市調機構IDC預測，從2019開始，數位轉型的新一波競爭強調適者生存。（圖／取自Pixabay）

財經中心／綜合報導

市調機構IDC預測，2019 年是「重塑 創新的競賽 (Race to Reinvent for Multiplied Innovation)」重要關鍵年。未來企業若無法加速進行數位創新，到了2022年將失去三分之二的市場機會；且在新的數位經濟中，技術應用將是關鍵。

IDC台灣區總經理江芳韻指出，從2019開始，數位轉型的新一波競爭強調適者生存，隨著產業與全球經濟迅速調整和越來越著重數位創新，企業必須更積極的重新塑造他們所需要的IT組織/技能，以因應快節奏的多元化創新世界，否則可能在未來的競爭中遭到淘汰。

IDC預測，2019年台灣市場將受到下列10大趨勢影響：
1. AI的對話式平台
AI技術中以整合自然語言處理(NLP)與聊天機器人(Chatbot)的對話式平台(Conversational Platform)對產業的影響較大。IDC觀察到，為更快速的回應市場，對話式平台將進一步與機器人流程自動化(RPA)整合，主要應用範疇將出現在五個領域：個人化建議/推薦、自動文件檢索、工作自動化、勞動力的增強與提升，以及娛樂應用服務。若是從產業的角度來看，則以金融、專業服務、零售餐飲與媒體娛樂等產業的應用最為領先。

2. 「群體智慧」成形
隨著AI走入邊緣運算的趨勢下，終端設備的反應也變得越來越強大、 聰明、與自動自發。IDC預測，到了2020年50%的智慧型手機將搭載AI晶片；2022年，全球25%的終端設備將具備AI邊緣運算的功能。而透過蒐集、分析與學習這些 AI 終端設備上的動作與使用習慣，搭配雲端上的機器學習，將更進一步幫助與加速新型態晶片，如「類腦晶片」的開發。

3. 服務網格崛起
IDC 預測，截至 2022 年，全球將有35%的軟體服務是雲端原生軟體；其次，高達90%的全新軟體服務是採取微服務架構，微服務架構的普及，意味著每一個服務都將由數十個、或者是上百個微服務相互串聯。因此需要像服務網格(Service Mesh)這樣的服務出現， 以自動化機制處理每一個執行個體的最佳路徑，藉此提升企業在軟體開發、測試、佈署與更新的敏捷度，大幅提升企業的員工生產力與市場反應力。

4. 雲端技術高動能演化
公有雲服務的高成長促使公有雲資訊技術的高動能演化，雲端機房將加入更多異質專屬處理晶片，虛擬化追求輕量化、無形化，虛擬架構轉向開放規格標準。其次為更多運算負荷、數位工作環境採行雲端優先、雲端唯一的運作方式。三是 技術運用不再限定於服務商機房，也可佈建至企業端自有機房或物聯網前沿系統上。

5. 數位分身創造企業核心價值
數位分身（Digital Twin）強調透過感測器的資訊蒐集，導入過往數據分析與 在虛擬世界中模擬，達到虛實技術間的融合，此對於企業在管理，溝通，協作， 以及預測上都有所 助益。IDC 預測，Digital Twin下一個應用的產業將是服務業，因可優化客戶體驗、提升服務效率和維持穩定的服務品質。

6. 資安管理服務需求再增
趨於嚴格的法遵環境、數位轉型帶來複雜的數據管理，企業需要更熟練方案對應資安管理與網路防禦，企業在防禦心態上也化被動為主動，從資安事件發生的處理進一步延伸至資安事件發生前、後，包括進階資安測試、威脅情報、事件回應演練、網路安全訓練等「威脅生命週期管理(Threat Life-Cycle Management)」服務。

7. FoW加速產業創新
IDC認為，未來FoW (Future of Work) 將是企業未來發展趨勢，其包含三方面質與量的改變，分別是工作場域、工作人力、以及工作文化。企業導入FoW概念以協助提升員工產能，工作體驗及企業競爭力。

8. 「列印」價值再起
不管是著重工作流程簡化的大型企業或是成本導向的中小型企業，都在數位轉型的潮流中開始重視非綑綁於硬體的列印加值服務；而台灣企業在列印中無形的服務需求仍未被滿足。IDC 預估Print-as-a-service將為列印產業未來重要發展趨勢，列印加值服務於現有列印合約中的地位將大幅提升，並加速企業在工作流程中達到數位轉型的目標。

9. 從人工智能到環境智能
隨者行動裝置、 IPV6、IoT物聯網、各類感測器佈建逐漸普及，IDC預期人工智能應用將從企業/消費應用往外擴散至下個階段—環境智能(Ambient Intelligence)。使用者工作必須與使用情境/life style高度連結，對於終端用戶的行為及預測有高度需求，因此人工智能的應用及導入極為重要。

10. 5G時代來臨
IDC 預期SA獨立組網2020年電信業者開始採用，隨著 高、中、低頻的 5G 基站佈建完整和網路切片等技術的導入，屆時遠端遙控的無人智慧工廠、遠距離智慧醫療、自駕車和大規模車隊自動管理、大眾交通智慧運輸系統和智慧城市的運作就會陸續展開。

ET快訊
台中救難隊員遭「擄走撕票」！被埋在南投公墓
快訊／扒光母女主嫌落網！缺10萬周轉不靈：對不起老友
郁方上億財產全捐孤兒院！3兒女「別肖想父母的錢」

關鍵字：ICT,數位轉型,IDC

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

2019台灣10大ICT市場趨勢　IDC：一波數位轉型競賽開打

3招救蘋果　庫克：舊換新、iPhone分期付款、服務再強化

狂加碼　美元「吹高利」利率最高達3.5%

研究生靠「變形水壺」45天募逾200萬創業　雙月營業額破60萬

法庭外眾人皆定他罪　翁啟惠獲無罪後坦言：這是人生最大噩夢

影／全球數10億人口受到危害　「浮塵之島」拍出台灣空污的可怕

國機國造九月出廠　航太龍頭漢翔有華錫鈞基金會助攻

創業連虧六年憑「利他」兩字反敗為勝　一年吸金85億成龍頭

商業服務業景氣續降難翻轉　這關鍵成2019年千載難逢的轉機

健康飲品需求旺　飲料台商去年營收逾30億元創新高

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

邵翔「我會一直陪著你」　一句話收服小蠻穩交5年

藝術阿柴揮毫似大師等級　抽象畫一幅能賣1000元！

2019台灣10大ICT市場趨勢　IDC：一波數位轉型競賽開打

3招救蘋果　庫克：舊換新、iPhone分期付款、服務再強化

狂加碼　美元「吹高利」利率最高達3.5%

研究生靠「變形水壺」45天募逾200萬創業　雙月營業額破60萬

法庭外眾人皆定他罪　翁啟惠獲無罪後坦言：這是人生最大噩夢

影／全球數10億人口受到危害　「浮塵之島」拍出台灣空污的可怕

國機國造九月出廠　航太龍頭漢翔有華錫鈞基金會助攻

創業連虧六年憑「利他」兩字反敗為勝　一年吸金85億成龍頭

商業服務業景氣續降難翻轉　這關鍵成2019年千載難逢的轉機

健康飲品需求旺　飲料台商去年營收逾30億元創新高

快訊／台中民間救難隊成員「遭擄走撕票」！　埋屍南投第九公墓

江宜樺赴台大遭抗議　社科院院長：未來不會因噎廢食活動照辦

婦提袋遭竊自扮柯南調監視器　猛抬頭嫌犯就在眼前...

蔡英文24種語言宣傳「台灣共識」　藏文版放上圖博雪山獅旗！

員工慘放無薪假　美聯邦高官爽加薪：彭斯年薪達708萬台幣

FILA揪頑童推「闇黑鋸齒鞋」！　全球只有台灣買得到

黨職併公職黃肇珩溢領543萬最大戶　連戰認繳10萬不撐了

LUKE‘S LOBSTER旗艦店1/10進駐微風南山　新推熱壓三明治

七六人三巨頭問題多　巴特勒對自己進攻端角色不滿

快訊／「綑綁母女脫衣」主嫌抓到了！竟是老友　供稱：欠10多萬才下手

財經熱門新聞

他存股10年　累積千萬本金

小資女翻身3年存100萬　理財..

台中幸福公司連10年加薪！最高..

創業連虧六年　翻身後年賺85億..

快訊／美股浴血重生！道瓊回漲3..

研究生靠變形水壺雙月營業額破6..

國機國造九月出廠　航太龍頭漢翔..

全球20家最安全航空 國泰、長..

群創「浮塵之島」拍出台灣空污的..

台北士林新建案殺出「每坪39萬..

健康飲品需求旺　飲料台商去年營..

浩鼎貪汙案獲判無罪　翁啟惠：人..

服務業景氣續降　這關鍵成今年轉..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

更多熱門

相關新聞

遠傳被爆裁員10%

遠傳電信近年來不斷喊出要數位轉型，除了大力引進「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）等技術外，上個月甚至換下了擔任8年總經理的李彬，換上從AT&T延攬回國的大將井琪，力拚數位轉型；但現在卻傳出遠傳裁員10%的消息。

新型健檢趨勢　3D影像當天看

徐旭東：499之亂加速遠傳轉型

IDC：蘋果、小米讓穿戴爆炸成長

IBM：銀行「思維」轉變成關鍵

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從簡

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

女生票選「最討厭男生3大髮型」

19日補班年初四　不是本來就放？

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主找到了

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

東北季風提早肆虐！北部明驟降6度＋下雨

別懷疑！男友做6件小事＝真的愛妳

斯亞生日趴熱舞　掉出東、西半球

Gail《漂向北方》饒舌一字不漏

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面