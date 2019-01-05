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哈紹吉案沙國5嫌成替死鬼？美方不採信、聯合國批調查不公

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▲▼民眾在沙烏地阿拉伯駐倫敦大使館外抗議哈紹吉謀殺案判決。（圖／路透）

▲民眾在沙烏地阿拉伯駐倫敦大使館外抗議哈紹吉謀殺案判決。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

涉嫌殺害記者哈紹吉的嫌犯日前首度出庭受審，檢方對其中5人求處死刑。對此聯合國（UN）人權理事會質疑此調查的公平性，認為由沙國獨自調查是不夠的，發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示，反對將這5人判處死刑，並呼籲該案須由國際共同參與調查。

沙國當局日前宣稱逮捕了18名涉案的嫌犯，但對於案情諸多疑點仍然避而不談，共有11名嫌犯3日在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）出庭受審，檢方對其中5人求處死刑。人權組織也認為，這起謀殺案應進行獨立調查，國際特赦組織中東總監哈迪德（Samah Hadid）表示，有鑑於沙國當局可能參與謀殺，加上沙國刑事司法系統缺乏獨立性，任何調查、審判的公正性都會受到質疑，「哈紹吉的謀殺案需要聯合國領導的獨立調查。」

英國《衛報》（The Guardian）引述一名不具名美國資深政府官員的說法，他表示，沙烏地阿拉伯應該要將領事館內發生的事情，給一個清楚、可信的交代，從美國的觀點來看，由沙國的法律程序中產出的各項描述，都未達到任何可信的門檻。

一向支持沙國的美國總統川普如今面對各界壓力，要求對沙烏地阿拉伯做出制裁。根據美國中央情報局的調查，沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）很有可能親自下令謀殺哈紹吉（Jamal Khashoggi），去年12月美國參議院也通過2項決議，譴責沙國王儲應對記者哈紹吉的死負責，並要求美國停止葉門內戰所有相關的軍事支援。但去年11月沙國司法部長排除了王儲的涉案可能。

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關鍵字：哈紹吉,沙烏地阿拉伯,美國,聯合國

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