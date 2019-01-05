躁鬱男諮商中失控揮刀　精神科醫師遭追砍「狂刺胸部」傷重亡

▲ 精神科醫師遭自己的患者殺死。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起驚悚的殺醫案，一名男醫師去年12月底為一名罹患躁鬱症的男性患者諮商時，患者突然發狂，提刀刺向他。雖然他一面要其他醫護人員快逃，一面跑出診療室，患者仍在後瘋狂追趕，最終將他刺死，震驚社會大眾。

48歲的精神健康醫學系教授林世源本在首爾江北三星醫院執業，2018年12月31日為30歲的朴姓躁鬱症患者諮商時遭到襲擊。朴男於當天下午5時44分左右，在諮商過程中突然掏出凶器，威脅林世源和周遭的醫護人員。

林世源見狀趕緊叫同事快跑，自己也跑出診療室，沒想到朴男手持凶器、在後方窮追不捨。朴男最後於3樓櫃台附近抓住林世源，在走廊上狂刺他的胸腔部位。林世源受到重傷，馬上被送往急診室，仍於當晚7時30分不治身亡。

朴男落網後承認犯罪，2日遭到羈押。他4日在鐘路警察署接受調查時，針對犯案動機說辭反覆，「我跟他（林世源）說我的腦袋裡有小型炸彈，卻起了爭執，就變成這樣了。我要他幫我把炸彈拿出來，他卻說要叫警衛來（才會犯罪）。」

警方3日指出，朴男事先準備好刀具，顯示其為預謀犯案，應不是在神智不清的狀態下犯罪，目前正調查朴男的所有物及身邊親友，也將調閱醫院監視器，以確認詳細犯案動機。

另一方面，報導指出，林世源長期致力於預防憂鬱症患者自殺的工作，如今卻不幸身亡，實屬醫界一大損失，也令社會大眾相當悲痛。為延續林世源生前付出的努力，家屬則表示，希望終結社會對精神疾病患者的歧視。