3招救蘋果　庫克：舊換新、iPhone分期付款、服務再強化

▲蘋果執行長庫克提出舊換新、iPhone分期付款、服務再強化3招來救蘋果。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

Apple近期罕見地下修財測，也拖累了科技股與半導體類股同步暴跌。為了挽救局面，蘋果執行長提姆庫克接受外媒訪問時指出，將採取舊換新、iPhone分期付款、強化服務等3策略來吸引iPhone買氣。

舊換新：

此一策略已推行一段時日，先是在美、日2國實施，而後包括台灣在內，有多國也享受到了iPhone舊機換新機的好康。以台灣為例，若以iPhone 7 Plus 32GB機型舊換新，最高可折7,000元，等同iPhone XR 64GB機型（原價26,900元）可用19,900元購得。

庫克指出，以舊換新補貼的方式的確在各國市場奏效，未來也將以此類計畫鼓勵用戶換機。

▼未來iPhone舊換新可望成為常態。（圖／翻攝自蘋果官網）

分期付款：

除了舊換新之外，庫克也透露未來將會提出購買750美元（約台幣23,000元）以上iPhone的用戶，可享有購機分期付款的方案，用戶可選擇每個月付20~30美元（約台幣600~930元）的金額。

服務再強化：

雖然目前Apple所提供的售後服務算是較為完善，不過庫克在接受媒體訪問時指出，該公司未來將會再更加強化此一部分；像是有些用戶會擔心每次換機後舊資料將會遺失，該公司服務人員將會提供資料轉移的協助，免除他們的憂慮。