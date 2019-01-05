「憤怒變仇恨」領袖遭逮重燃黃背心怒火　政府：支持者將成叛亂份子

▲法國黃背心運動周末將重上街頭。（圖／路透，下同）



國際中心／綜合報導

法國黃背心運動從去年11月延燒至今，中間雖一度趨緩，但法國政府在新年假期過後，以「組織未事先申報的集會」為由逮捕黃背心運動領袖德魯維，該組織立刻發表公開信給總統馬克宏，要求總統改善高高在上的態度，否則群眾的情緒將「由憤怒轉為仇恨」。法國政府也表達強硬態度，發言人格里沃表示，「這群抗議群眾已變成想要叛亂，並推翻政府的鼓動者。」

2日黃背心運動激進領袖德魯維（Eric Drouet）遭到法國警方逮捕，罪名是「組織未事先申報的集會」，預計在2月出庭受審。隔日抗議者立刻在臉書粉絲專頁「憤怒法國」（La France en colere），貼出給法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的公開信，內容指出，「若政府持續用高高在上的態度，認為抗議群眾是乞丐、或無視這些市井小民，那麼憤怒將轉為仇恨，我們將會走得更遠。」

信中要求政府降低基本民生物資的稅率，並降低民意代表、高階公職人員的薪資、權利與退休金，並希望馬克宏派出代表與抗議群眾討論「法國人民重掌主權」的議題。黃背心抗議者更再度號招支持者於5日站上街頭，進行第8波的抗議行動，屆時將公開朗讀這封信。

在黃背心運動支持者重新站上街頭前夕，法國政府4日以堅決態度表示，「這群抗議群眾已變成想要叛亂，並推翻政府的鼓動者。」發言人格里沃（Benjamin Griveaux）認為，最初政府對於黃背心運動合情合理的要求，給出了具體且快速地回應。而這些政府宣布應變措施後仍選擇動員的人，將成為變成想要叛亂、推翻政府的鼓動者，這些人否認政府及總統的合法性，一切將演變成政治鬥爭。

去年耶誕假期參與黃背心抗議的人數驟減，12月29日的行動全國僅1萬多人響應，巴黎也只有數百人上街。德魯維遭逮捕後，極左派領袖梅蘭雄（Jean- Luc Melenchon）指責政府濫權，溫和派的黃背心支持者，也擔心火上加油，模糊後續的運動訴求。