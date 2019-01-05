義媒：政府暗中助北韓駐義大使「投誠美國」　恐毀川金二會

▲ 趙成吉（右圖中）疑似因採購奢侈品不力，害怕受罰，在任期屆滿前逃亡。（組合圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

現年44歲的北韓駐義大利代理大使趙成吉（音譯）過去負責為領導人金正恩家族採購奢侈品，去年11月起卻攜妻眷消聲匿跡，據傳目前受到義大利政府的政治庇護，並提出流亡至西方第三國家的要求。義媒日前披露，他正準備投誠美國。

義大利《共和日報》（La Repubblica）於當地時間4日援引一名外交知情人士說法，以1至3面的大篇幅報導趙成吉相關資訊。文中提到，雖然義大利外交部宣稱，從未接獲趙成吉投誠的要求，也沒有為他提供政治庇護，知情人士卻指出，趙成吉在等待投誠美國的期間，尋求義大利情報機關的援助與保護。

報導提到，趙成吉逃離北韓大使館後，11月中旬向政府申請援助；義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）及情報局官員隨後立即告知美方，為避免情報外洩，暗中進行接洽，以確保趙成吉安全，卻在南韓媒體報導後浮上檯面。

《共和日報》分析，金正恩與美國總統川普據信將於年初二次會晤，在雙方為此進行細部討論的敏感時機，卻爆出趙成吉事件；一旦平壤當局得知趙成吉已經與美國展開協商，勢必將對川金二會造成負面影響。

▼ 義大利記者Giulia Pompili發文指出，「這是趙成吉在位於羅馬的北韓駐義大使館慶祝太陽節的照片。當局還未證實他受到庇護。」