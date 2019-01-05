美方談判代表團名單出爐！6位「副部長」級代表聚焦農產能源

▲此次談判預估聚焦在農產、能源議題。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

2019年美中貿易談判第1回合於7日開始，雙方代表團將開始討論兩國間的貿易關係，目前美方已公布代表團名單，包含先前已公布的副貿易代表葛瑞許、農業部、商業部、能源部、財政部等「副部長」級代表共6位，根據代表團屬性，可以推斷此次談判應是聚焦在能源與農產品相關議題。

根據美國貿易代表署（USTR）4日公布最新美中貿易談判代表團名單，包含4日大陸商務部確認的副貿易代表葛瑞許（Jeffrey Gerrish），還有USTR首席農業談判代表陶德（Gregg Doud）、農業部負責貿易及對外農業事務的次長麥金尼（Ted McKinney）、商務部負責國際貿易的次長凱普蘭（Gilbert B. Kaplan）、能源部負責石化能源的助理部長溫柏格（Steven Winberg）以及財政部負責國際事務的次長馬爾帕斯（David Malpass）共6位副部級的代表。。

美國貿易代表署新聞稿指出，除了代表團外，各部會與白宮街會有資深人員陪同出席。先前鷹派的美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）曾表示，此次談判需要求中國在貿易上的實質改變，同時必須要防止接受中國的「空洞承諾」，並要求川普要透過加徵關稅，對中國施加更大的壓力，才能成為贏家。