女大生發起「留體毛運動」大秀腋下雙腿　反被嗆：妳只是懶

▲勞拉(圖左)選擇不除毛,擁抱身體原本的樣子。(圖/翻攝IG/janu_hairy)

國際中心/綜合報導

英格蘭艾希特大學21歲女大生勞拉(Laura Jackson)讓腋毛、腿毛自然生長,不去刮掉它們,她反而發起Januhairy運動,鼓勵女性打破「必須除毛」的刻板印象,受到來自英國、美國、加拿大、德國等的女子支持。不過,她也被不少親友指責,不除毛只是因為她太懶惰。

《每日電訊報》報導,勞拉就讀戲劇系,她去年準備作品時,突然覺得要接受身上的體毛,她說,回憶童年時光,很多女孩從小就被教導毛髮等同「男子氣概」,就像迪士尼中的灰姑娘與白雪公主看起來很乾淨,芭比娃娃也有光滑的腿,長大後,少女在IG上看見女名人進行除毛,認為這樣做才能被接受。

勞拉所發起的Januhairy運動,是在Movember活動後展開的;後者的內容針對男性,主要是鼓勵他們在去年11月盡情留鬍子。勞拉希望,有一天迪士尼的女性角色也能欣然接受自己的體毛。

▲勞拉認為,有明顯的腿毛是很自然的事情。(圖/翻攝IG/janu_hairy)

雖然勞拉的活動吸引許多女性的支持,但也面臨批評,親朋好友指責她不去除毛是懶惰的行為,這樣的身體缺乏吸引力,有時會有人一直盯著她看,「一旦女人接受自然的毛髮,就會違背社會的規範與刻板印象,所以人們開始害怕。」她補充,已經來到2019年,發生這麼多的變化,為什麼女人不能是「毛茸茸」的,這完全符合自然。

Januhairy這個詞是由1月(January)與毛髮(hair)互相結合,勞拉期盼,女性拒絕除毛的同時,也能募集1000英鎊(約台幣3.8萬元)給Body Gossip,這是一個針對身體形象議題的教育慈善機構。

勞拉去年是為了表演,才先不除掉腋毛、腿毛等,後來她發現這樣很自在,「但身邊一些人不理解我幹麻不除毛,我這才發現,為了讓大家完全又真實接受彼此,我們還有很多工作要完成。」

來自漢普郡(Hampshire)的22歲女子郝蘭德(India Howland)說,她聽說有女生因為腿毛而道歉,每個人應該要有自己想要的方式展現氣質,不需要感到壓力。

Januhairy: Why women are growing out their body hair https://t.co/ibz9TNEr3t