女大生發起「留體毛運動」大秀腋下雙腿　反被嗆：妳只是懶

▲勞拉（圖左）選擇不除毛，擁抱身體原本的樣子。（圖／翻攝IG／janu_hairy）

國際中心／綜合報導

英格蘭艾希特大學21歲女大生勞拉（Laura Jackson）讓腋毛、腿毛自然生長，不去刮掉它們，她反而發起Januhairy運動，鼓勵女性打破「必須除毛」的刻板印象，受到來自英國、美國、加拿大、德國等的女子支持。不過，她也被不少親友指責，不除毛只是因為她太懶惰。

《每日電訊報》報導，勞拉就讀戲劇系，她去年準備作品時，突然覺得要接受身上的體毛，她說，回憶童年時光，很多女孩從小就被教導毛髮等同「男子氣概」，就像迪士尼中的灰姑娘與白雪公主看起來很乾淨，芭比娃娃也有光滑的腿，長大後，少女在IG上看見女名人進行除毛，認為這樣做才能被接受。

勞拉所發起的Januhairy運動，是在Movember活動後展開的；後者的內容針對男性，主要是鼓勵他們在去年11月盡情留鬍子。勞拉希望，有一天迪士尼的女性角色也能欣然接受自己的體毛。

▲勞拉認為，有明顯的腿毛是很自然的事情。（圖／翻攝IG／janu_hairy）

雖然勞拉的活動吸引許多女性的支持，但也面臨批評，親朋好友指責她不去除毛是懶惰的行為，這樣的身體缺乏吸引力，有時會有人一直盯著她看，「一旦女人接受自然的毛髮，就會違背社會的規範與刻板印象，所以人們開始害怕。」她補充，已經來到2019年，發生這麼多的變化，為什麼女人不能是「毛茸茸」的，這完全符合自然。

Januhairy這個詞是由1月（January）與毛髮（hair）互相結合，勞拉期盼，女性拒絕除毛的同時，也能募集1000英鎊（約台幣3.8萬元）給Body Gossip，這是一個針對身體形象議題的教育慈善機構。

由 Januhairy 發佈於 2018年12月10日 星期一

勞拉去年是為了表演，才先不除掉腋毛、腿毛等，後來她發現這樣很自在，「但身邊一些人不理解我幹麻不除毛，我這才發現，為了讓大家完全又真實接受彼此，我們還有很多工作要完成。」

來自漢普郡（Hampshire）的22歲女子郝蘭德（India Howland）說，她聽說有女生因為腿毛而道歉，每個人應該要有自己想要的方式展現氣質，不需要感到壓力。