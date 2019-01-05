植物人呻吟「生下男嬰」！照護機構不知懷孕　鳳凰城警方調查性侵

▲ Hacienda HealthCare為患有慢性病、智力發育障礙的兒童與年輕人提供長期醫療服務。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國亞利桑那州一名處於植物人狀態的女子在Hacienda HealthCare接受治療長達10多年，但卻在上周六（12月29日）生下一名男嬰，且工作人員直到她快要生小孩、發生呻吟聲時，才發現她早已懷孕。目前當地警方已介入瞭解事發情況，並朝著性侵案方向調查。

當地電視台CBS 5獨家報導，這名女子10多年前遭遇溺水事故之後，長期以來都處於植物人狀態，且需要24小時全天候照料，無法與他人交流，甚至沒辦法告訴外界懷孕的事實。

消息人士指出，目前該機構已在本周緊急修訂新規則，也就是男性員工在必要情況下進入女性病房時，需要另外一名女性員工陪同。

It’s business as usual here at Hacienda HealthCare. It’s open! I’ve seen family members and staff come and go. Live on 3TV at 6pm. pic.twitter.com/jqWf00I2ui — Maria Hechanova (@MariaHechanova) January 5, 2019

消息一出震驚各界。「我覺得這個案件最令人不安的地方是，一個病人在醫療機構懷孕，但卻沒有人注意到這一點」，康乃爾大學威爾醫學院醫療道德主任芬斯博士（Joseph Fins）提到，處於植物人狀態的病患通常會經由灌食來延續生命，且體重受到定期監控，「她的體重因懷孕而明顯增加，那應該是要被關注的地方。」

馬尚德博士（Greg Marchand）則坦言，這其實是一個非常危險的情況，因為孕婦在沒有任何產前護理的狀況下生下小孩，不但分娩期間會相當疼痛，且植物人無法利用自己的力量把小孩推出體外，「這可能是場持續數小時、甚至數天的過程，很容易造成胎兒死亡…我甚至無法想像成為那樣的受虐者，是件多麼可怕的事。」

NEW TODAY: Hacienda HealthCare, a facility that provides long-term care for people living with intellectual and developmental disabilities, acknowledges today there’s an investigation. Yesterday, they didn’t. pic.twitter.com/6k9KiekMtR — Maria Hechanova (@MariaHechanova) January 4, 2019

目前Hacienda HealthCare已發聲明表示，公司迄今經營超過50年，並為病人提供高品質的專業護理，且享有相當高的聲譽，但以隱私相關法規以及「正在進行中的調查」為由，拒絕對此案發表評論。

警官湯普森（Tommy Thompson）表示，目前鳳凰城警局正在調查此事，但拒絕提供進一步細節。亞利桑那州衛生部門官員透露，目前已得知此消息，正積極配合當地執法部門進行刑事調查。

▼ 該名女子10多年前遭遇溺水事故後，長期以來都處於植物人狀態。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）