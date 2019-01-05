就是要蓋50億圍牆　川普嗆「宣布國家緊急狀態」：我可以做到哦

▲川普在邊境議題上的態度相當強硬。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普4日表示，他已考慮使用行政權力來宣布國家緊急狀態，讓他可以得到資金，以便建立美墨邊境的圍牆，「是的，如果我想要，我可以做到哦！」當被問及是否需要獲得國會的批准時，他回答，「不，因為我們可以說那是國家緊急狀態。」

ABC新聞先前引述幾個消息來源，指出川普正在考慮相關的法律機制。川普4日則揚言，如果他想要的話，可以宣布國家緊急狀態，從國防部或其他單位重新分配資金來建立圍牆，「這對民主黨是種威脅嗎？我永遠不會脅迫任何人，但我被允許這樣做。」

由於國會未批准相關法案，川普於上月22日關閉部分聯邦政府，至今仍陷入僵局。川普4日與共和黨、民主黨的國會領袖見面，會議進行大約2小時，接任眾議院議長的民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）與參議員舒默（Chuck Schumer）表示，這次會議是有爭議的，似乎沒有任何進展。

舒默說，川普揚言要讓政府關閉很長的時間，可能好幾個月甚至幾年。然而，川普卻聲稱會議很有進展，兩黨的領導人預計會於本周末再會面，成員包括總統的高級顧問庫許納（Jared Kushner）與國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）。

據了解，川普需要至少50億美元（約台幣1539億元）的資金興建圍牆，藉此阻擋非法移民，他態度堅定，堅持要國會批准這筆預算。目前，聯邦政府則繼續停擺，至少80萬名員工受到影響，被迫延後領薪或放無薪假。