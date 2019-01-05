趁老婆出門他槍殺岳父母…3孩躲浴室嚇哭　家中曾藏23把手槍

▲汪勛厲家中有多把手槍。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

華裔男子汪勛厲（Caminero Wang）2016年在加州住處槍殺他的岳父母，46歲的他日前被判處終身監禁。根據檢方說法，汪勛厲之前就威脅要殺死妻子的爸媽，早在2013年，他還因涉嫌對老婆與孩子施暴而遭到警方調查，家中並藏有多把手槍。

回到2016年4月13日晚間，汪勛厲在加州西柯汶纳（West Covina）的住處對岳父母開槍，孩子們尖叫嚇哭。60多歲的張淑（Shu Zhang，音譯）與老公刁艾平（Aiping Diao，音譯）當場死亡，兩人原本是來美國探望女兒。

警方在搜查現場時，發現3名年齡在3到8歲間的孩童躲在廁所內，所幸無人受傷，汪勛厲的老婆則外出工作不在家。據了解，這對岳父母2015年從中國前往美國，發生憾事前，曾與汪勛厲發生衝突，但怕影響女兒婚姻，並沒有過於介入夫妻間的感情，後來決定回國，怎料卻在搭飛機前2天被槍殺。

陪審團去年10月裁定，汪勛厲2項一級謀殺罪成立。波莫納高等法院法官今年1月2日宣判，汪勛厲被判50年徒刑到終生監禁，不得假釋。

3年前，警方曾在汪勛厲家中發現23把手槍，包括M-16全自動步槍以及中國製的AK-47半自動步槍。