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狂加碼　美元「吹高利」利率最高達3.5%

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美元、美鈔達志示意圖

▲儘管市場預期今年美國升息腳步放緩，但國內銀行仍紛紛吹起美元定存高利風（圖／達志示意圖）

記者吳靜君／台北報導

新年伊始、元月之後，銀行在吹起美元高利加碼戰，土銀至今年1月底之前，美元定存利率最高可享年利率3.1%、永豐銀則推推出美元3.38%高利定存、星展銀則有12個月天期年利率3.45％等，甚至部分外銀，利率可以達到3.5%，吸引喜愛外幣投資、理財的客戶上門。

儘管，外界預期，美國聯準會(FED)升息的腳步放緩、升息次數已經減少，但是國內的銀行仍紛紛替美元加利，吹起了高利的風潮。土銀自元旦開始到1月31日止辦理優存專案，不論新舊資金，只要單筆達美元5萬元以上，即可享6個月、9個月及一年期年利率3.05%的高利美元定存。另為回饋舊存戶，若以新台幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達美元5萬元以上，更可享有6個月、9個月及一年期年利率3.1%的高利率；且存戶若由他行「外幣匯入匯款」辦理優惠定存專案，一律免收手續費。

永豐銀元月開始則至1月19日止，民眾至分行臨櫃辦理美元、人民幣新資金存入原幣2萬元以上，可享2個月期、利率3.38%；永豐銀行表示，民眾自他行匯入美元或人民幣同時承作高利定存優惠專案，臨櫃享匯入匯款免收手續費優惠；新台幣定存中途解約轉存參加優惠專案則享臨櫃解約利息不打折，讓客戶資金保有最大彈性。

星展銀至1月底前則有符合一定條件，或者是新資金承作定存3個月期利率3%、12個月期利率3.45%的優利定存方案，欲吸引喜歡美元投資的顧客上門。其他銀行也有推出高利優惠，像是渣打銀的美元6個月天期年利率3.5％，以及滙豐銀美元3個月天期3.5％，同樣吸睛。

近期銀行美元利率大打加碼、高利戰，民眾又應該如何看待外幣投資呢？富蘭克林證券投顧指出，近期金融市場震盪及中美貿易糾紛未解下，有助美元避險需求，預期美元短線將持續高檔震盪表現。不過，富蘭克林投顧提醒，進入2019年美國經濟成長動能放緩、聯準會也下調今年升息次數預估以及美國政治不確定性升溫等利空干擾，將降低美元買氣，加上有為數不少的新興國家央行進行升息以縮窄與美國間的利差，增加了美元波動的風險。

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關鍵字：美元,定存,優惠專案,高利

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