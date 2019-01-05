新媒體面臨新挑戰　藍宜楨至世新分享影音方式呈現價值

▲ 藍宜楨認為新媒體趨勢可以創造更多不同的可能性。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新大學新聞學系開設「新聞講堂」課程，邀請多位媒體界、醫療界、政界與企業界人士，以媒體為題與在場學生共談。1月4日邀請三立新媒體事業群的副總經理藍宜楨，以新媒體趨勢，介紹新時代的媒體產業的優勢，也結合時下流行事物與管道，利用多種方式呈現給閱聽眾。

「時代改變，我們也要跟著做改變。」藍宜楨以自家公司三立為例，除了在自家平台露出新聞之外，他們也和不同社群平台、APP合作，讓新聞能大量地露出，同時，他們也開發了自己的新聞APP，創造社群分眾的進化概念，讓讀者能自行選擇想要觀看的新聞種類。

▲ 藍宜楨分享三立影音平台有許多三分鐘短篇新聞，以及自製的生活化短劇與直播節目供大家觀看。

除了致力於平面文字新聞之外，藍宜楨也相當肯定影音新聞的影響力，「民眾對於影片的接受度普遍高於文字，所以我們的短影片產量也相當地高。」除了在網路上尋找網紅影片，再透過記者改寫成趣味新聞，同時也和愛奇藝平台合作，再製平台上有趣的節目內容，製作成短篇影音供民眾觀看。

▲ 藍宜楨展示自家平台上的自製節目。

除此之外，三立也有記者自行拍攝的影音，主要以街頭小人物故事為主題，製作正能量新聞影片，期待透過影音新聞的力量，分享台灣社會上的大小事。「小故事很難受到傳統媒體的關注，但是新媒體可以補足這個問題。」藍宜楨以各種實例舉出新媒體的優勢，把新媒體的可能性做到最大，在新一波的媒體浪潮中，創造無法被取代的價值。

▼ 現場同學專心觀看講師分享的短劇影片。