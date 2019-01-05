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國機國造九月出廠　航太龍頭漢翔有華錫鈞基金會助攻

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▲台灣航太產業龍頭廠商漢翔公司4日與華錫鈞基金會共同簽署顧問諮詢合約，推動國機國造。（圖／漢翔提供）

▲台灣航太產業龍頭廠商漢翔公司4日與華錫鈞基金會共同簽署顧問諮詢合約，推動國機國造。（圖／漢翔提供）

記者林淑慧／台北報導

國機國造首架原型機預計於今年9月出廠，台灣航太產業龍頭廠商漢翔公司，4日與華錫鈞基金會共同簽署顧問諮詢合約，由華錫鈞基金會協助推動國機國造，確保設計及相關飛安分析的完整性。

在漢翔公司董事長廖榮鑫及華錫鈞基金會董事長邢有光的見證下，由漢翔軍用事業處處長黃志宏及華錫鈞基金會執行長耿偉銘共同簽署顧問諮詢合約，協助漢翔推動國機國造相關事宜。

我國空軍國防自主能力，歷年累積自行研製PL-1介壽號初級教練機、T-CH-1中興號中級教練機、AT-3自強號高級教練機、IDF經國號戰機的成功經驗，已運用至目前的國機國造。

新式高教機組裝開架，「國機國造」邁向新里程。（圖／軍聞社提供）

▲新式高教機組裝開架，「國機國造」邁向新里程。（圖／軍聞社提供）

廖榮鑫表示，為推動國機國造設計及相關飛安分析的完整性，此次漢翔邀請華錫鈞基金會擔任顧問，借重其成員曾任航空工業之高階經理人或各大學航太相關系所的教授，希能提供各項飛機設計之工程研發技術，以及試飛、測試領域之諮詢，協助漢翔公司準備首飛備便審查資料。

華錫鈞基金會董事長邢有光，曾經擔任漢翔公司董事長，也以回娘家的心情來見證雙方的合作。如同為自己的公司服務，給軍機自研自製提供建議作為，銜命達成基金會創始人華錫鈞的遺願，推動國機國造向前更進一大步。

針對國機國造進度，漢翔在去年的「台北國際智慧機械暨智慧製造展」上，曾結合「台灣航太產業A-Team 4.0聯盟」，展出國機國造新式高教機的飛機機體和發動機零組件，及iAIDC航太智慧製造平台，力挺國產機械設備，並展示智慧製造的成果。

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關鍵字：國機國造,航太,漢翔,A Team,華錫鈞基金會,廖榮鑫,邢有光

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