2019外資最高共識　必買題材類股大公開



▲2019外資最高共識必買題材類股大公開。（資料來源／券商整理；圖／記者劉姵呈製作）

記者劉姵呈／台北報導

2019開市台股表現失靈，首周至今三個交易未開紅，受到美股血洗、日股重挫拖累，台股昨（4）日開低走低，終場跌破9400大關後再下測9300點支撐，周線收黑，創下近2年新低點，惟成交量能恢復千億以上水準。然而2019年才剛開始，千萬不要氣餒！《東森新聞雲ETtoday》特別為投資人盤點外資看台股今年趨勢，以及外資最高共識必買題材類股，讓你重新拾獲信心，建立新的投資組合。

很多人都知道，股市的表現，除了投資人與國家隊的支持外，外資的動向是一個很重要的關鍵；而近幾日美股連續重挫，可以看到資金也從大型主流權值股轉移到中小型股，許多中小型個股已漸漸具有投資價值。之前介紹過內資護持股，這次特別整理摩根士丹利、摩根大通、瑞士信貸、滙豐、美林、野村及大和資本等七大外資近期發布的投資策略以及2019年共識最高的必買題材股，讓你再一次抓住投資機會。

七大外資最看好今年照亮台股的族群有：5G、電動車、電競、工業4.0、多鏡頭、光學指紋辨識及內需等七題材。

首先，排行第一的是5G；第二名為電動車、汽車零組件或是與內需相關的紡織製鞋族群類股；接著也有外資看好手機部分聚焦多鏡頭及光學指紋辨識。

2019年是台灣5G商機爆發的第一年，野村及大和資本都指出，全球重視的原因在於5G相較於4G串起物聯網、人工智慧網絡，攸關的是國家的實力。雖然台灣5G正式商轉在2020年，但由於各國都已經開始提前布局，這將會使5G「上游」，像是做高頻高速基板、基地台等材料設備廠商受惠。

根據外媒報導，摩根大通預期，今年可連上5G網路的裝置自8,000萬台起跳，5G手機量產約500萬支，到明年這兩個數值將分別增加到2億台及1.9億支，帶動5G大商機。外資圈點名的受惠股當中，有包括台燿（6274）、欣興（3037）、南電（8046）、聯亞（3081）、台積電（2330）、聯發科（2454）等。

而摩根士丹利指出，美中貿易戰雖和緩，但仍將是汽車族群的一大變數，預估今年的上半年廠商獲利還有下修挑戰，不過建議投資人可以挑選具有電動車及先進駕駛輔助系統（ADAS）的概念股。但目前相關類股短期內股價表現大多不佳，摩根士丹利認為，若是因為體質佳卻利空大跌，反而是投資人可以逢低布局的好時機，其中看好的個股有智伸科（4551）、和大（1536）及皇田（9951）。

瑞士信貸則建議布局動力馬達、直流轉換器等電力設備的台達電（2308），特別的是去年底還發布全球電競報告，點出「業餘玩家」的財力正曲線上升，表示有愈來愈多上班族、學生閒暇之餘付費觀賞電競轉播，讓相關廠商如微星（2377）、宏碁（2353）受惠。

而手機近期雖然需求不振，但外資轉向推薦有不同規格的個股，像是美林看好股王大立光（3008）受益於多鏡頭，摩根士丹利則點名光學指紋辨識晶片廠神盾（6462）。

而美國房市復甦，加上成衣紡織類股受到美國零售市場成長強勁，以及歐美電動二輪車熱潮，吃的到大餅的台廠有儒鴻（1476）、聚陽（1477）、豐泰（9910）及億豐（8464）。

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