川普推特語錄／我政績那麼好又受歡迎　哪有可能被彈劾？

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

民主黨揚言不排除發動彈劾案的可能性，川普總統則透過推特反擊稱，民主黨只不過是怕2020又選輸，才把腦筋動到彈劾上；他又吹噓自己過去2年的政績是歷任總統中最佳的，還是共和黨史上最受歡迎的總統，怎麼可能會被彈劾。

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▼牧師作家謝佛瑞斯（Robert Jeffress）的新書寫得相當好，「選擇非凡的生活。」得到它並享受它。

▼《紐約時報》關於前海軍部長韋伯（Jim Webb）很有可能接下一任國防部長的內容被認為是假新聞。我相信他是好人，但我不認識他，也從來沒看過他。目前代理國防部長的夏納翰（Pat Shanahan）表現相當出色！

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▼你要如何彈劾一位這樣的總統？他大概是有史以來勝選得最成功的總統，沒有做錯任何事（通俄案不算，那是民主黨的陰謀），擁有歷任總統中最好的前2年政績，而且還以93％的支持率成為共和黨內最受歡迎人物。

▼我講過很多次了，如果民主黨接管眾議院或參議院，將會對金融市場帶來破壞。我們贏得參議院，他們拿到眾議院，事情將會底定。他們想彈劾我，只不過是因為他們知道2020選不贏我而已，太成功了！