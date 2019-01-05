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法庭外眾人皆定他罪　翁啟惠獲無罪後坦言：這是人生最大噩夢

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（圖／僅供今周刊稿件使用）

圖文／今周刊

2018年12月28日上午11點，浩鼎貪污案一審宣判，審判長才剛說完「無罪」兩個字，旁聽席上的翁家親友，立刻爆出一陣如雷掌聲與喜悅的啜泣。當事人中央研究院前院長翁啟惠和台灣浩鼎董事長張念慈都未到場，只有律師帶著一疊白紙黑字的聲明，代表翁啟惠發聲：「正義雖到，名譽難復，希望就此畫下句點。」

2017年起訴的首宗社會矚目重大案件

在法院文件上，浩鼎貪污案是「106年矚重訴案第一號」，代表2017年起訴的第一宗社會矚目重大案件。

2016年2月21日，以翁啟惠研發技術成立的新藥股王浩鼎，股價在此前數個月內攀升逾倍，股民引頸期待的乳癌疫苗二／三期臨床試驗解盲成績，竟然是數據未達標。

解盲當天，翁啟惠接受記者採訪，指出問題出在試驗設計不良，但超過8成的病人有免疫反應，也產生抗體，這次試驗可以說「成效很好」。

這番話成了浩鼎案導火線。3月，他的女兒翁郁琇被爆出是浩鼎大股東，而翁啟惠代女兒在解盲前賣了10張股票的消息，愈傳愈失控。翁啟惠名字後頭出現的關鍵字，除了中研院院長，還多了一個「內線交易」。

至今，問他「會不會後悔，若當時沒有發言就好了？」翁啟惠回應：「不會，因為我一定要講事實。」他再三解釋：「我的意思就是說，施打疫苗的病人，假如有免疫反應的話，就有顯著療效⋯⋯」

浩鼎其實一直對解盲很有把握。張念慈指出，他原本預計收到解盲報告當天要開慶功宴，請了翁啟惠、立法院長王金平、潤泰集團總裁尹衍樑等人。

自認假新聞的第一個受害者

我一開始是不知道他們在指控的內容。我不敢看報紙，我也不敢開電視，因為我的親友跟我說幾乎每分鐘都在講我，很負面啊。那時候心情真的是⋯⋯，我也沒辦法求證，因為沒有跟我講到底怎麼一回事。

媒體爆出他涉及浩鼎內線交易時，翁啟惠在美國演講。他壓力大到引發劇烈頭痛，醫師建議他不要長途旅行，第一時間他滯留美國沒有回台，可他的缺席成了讓輿論竄燒的氧氣。

身處輿論風暴中心的翁啟惠，自承當時很恐懼。即使接受媒體電話採訪，也沒有讓事情更加清楚。翁啟惠說，「所謂假新聞，我是第一個受害者。」

2016年4月15日，他從美國回台，第一站就得赴國會報告。立委一上台就炮轟他：「對於危機處理失能、對於政治判斷失準、對於社會整體觀感無感！」

緊接著的4月20日，檢察官搜索翁啟惠住處、中研院辦公室，一個比內線交易還要更讓人驚愕的詞，重重壓在翁啟惠身上：貪污！

法庭內案情逐漸明朗 法庭外眾人卻定了他的罪

隨著一次次開庭，事情慢慢明朗：中研院院長沒有介入技轉的職權，他也從未干涉技轉，何來貪污之說？

法庭內釐清了案情，但法庭外已有不少人定了他的罪名。翁啟惠從報紙上看到，當年他力挺身陷世基案、差點被《貪污治罪條例》起訴的院士陳垣崇，公開說他：「沒有法律問題、有誠信問題。」找他回台灣的李遠哲，在起訴後，在鏡頭前也說他「應該做了一些不該做的事」。

陌生人送暖 70歲走過人生最大噩夢

「這個案件讓我認識很多新朋友，像是謝清志、郭清江，都有來拜訪我。」航太科學家謝清志與郭清江，都曾是被控貪瀆而纏訟多年的公務員。落難科學家的心聲，也許只有同樣經歷的人才知曉。

不只如此，病人寫信給他、海外團體連署為他發聲，他驚訝極了。「好多連署的名字我都沒有來往呀。」

人生70走過這一遭，翁啟惠曾坦言，「這是人生最大的噩夢。」(閱讀全文…)

本文為精采摘要，更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1150期)。
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關鍵字：浩鼎,翁啟惠,張念慈,,貪汙,新藥,股王,今周刊

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