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研究生靠「變形水壺」45天募逾200萬創業　雙月營業額破60萬

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▲▼研究生興起開發「個人化水壺」的念頭，短短45天募逾200萬創業，2個月營業額高達60萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

▲研究生興起開發「個人化水壺」的念頭，在群眾募資平台上引發一股熱潮，短短45天募逾200萬創業。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

「變形水壺」來了！一名24歲的研究生發現市面上水壺常有死角，使得清洗不易容易產生異味，因為單純想要解決生活上的小問題，意外踏上創業之路，興起開發「個人化水壺」的念頭，更在短短45天募得逾200萬元，決定休學開創公司，如今2個月營業額高達60萬元，繳出不俗的成績單。

身為「Wattle」團隊的靈魂人物Alvin回想起創業過程，笑說「我們團隊內其實都挺愛用水壺，不過發現有些水壺無法滿足我們的需求」，為了實現「水壺由你做組」的想法，透過3D列印技術製造模組，讓個人化水壺如積木般，可以一節一節任意拆解，將水壺拆成上蓋、瓶身環節及底座，只要透過卡榫就能隨意組裝，就是一個簡單念頭，打造出全新品牌。

當時還是國立大學土木工程系研究所的他，開始思考未來人生的出路，由於對自身所學沒有興趣，意外與室友合作開發水壺，全心全意投入這項計畫，在因緣際會之下，在群眾集資平台上試試水溫，若反應不佳，鼻子摸摸打消創業念頭，繼續尋找土木相關的工作，反之，成功籌得資金就繼續實現夢想，透過幾部陽春的宣傳短片，短短幾分鐘的時間點出個人化水壺的最大特色，成功吸引許多人的目光，45天內籌得202萬元，這時才有經費得以修正設計，並將水壺量產。

▲▼研究生興起開發「個人化水壺」的念頭，短短45天募逾200萬創業，2個月營業額高達60萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

在2018年9月與夥伴們成立公司，創業初期讓Alvin工作與學校蠟燭兩頭燒，經過考量後，發現土木工程對創業並沒有幫助，決定休學全心衝事業。然而創業這條路並非一帆風順，最大困難在於公司營運上，沒有足夠的經驗、能力可以決定決策，必須耗費許多時間，如同海綿般吸取新知，不斷向人請教或看書，每天都在「學新事物、做出決策，失敗後要如何走下一步」中度過。

品牌如今剛起步，短短2個月的時間也繳出漂亮的成績單，雙月營業額達60萬元，企業客戶、線上平台、店面寄賣成為現在最大的業績來源，不過Alvin坦言，創業初期變數仍多，所以打給自己的薪水與一般土木學系的新鮮人起薪差不多，約35K至38K左右，這一路走來壓力確實不小，必需百分之兩百的投入才有現在的小成就。

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關鍵字：研究生,水壺,創業,募資,3D列印,休學,Wattle

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