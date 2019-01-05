　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

影／全球數10億人口受到危害　「浮塵之島」拍出台灣空污的可怕

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者姚惠茹／台北報導

世衛組織去年底召開全球首次的「空氣汙染與健康」國際會議提出警告，指出空氣污染已經嚴重威脅人體健康的警告，並且已經對全球數10億人口造成危害，有感台灣空污問題越來越嚴重，群創號招25位導演接力，48分鐘紀錄片「浮塵之島」拍出台灣空污的可怕。

世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞博士（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去年底在「空氣汙染與健康」國際會議中就公開警告，空氣污染已經成為全球的「新菸害」，而且現在的空氣品質不佳，即使僅是普通的規律呼吸動作，就可能導致每年有700 萬人死亡的可能，甚至已經對全球數10億人口造成嚴重危害。

▲全球數10億人口受到危害　「浮塵之島」拍出台灣空污的可怕。（圖／翻攝浮塵之島）

▲台灣空氣污染有一半以上來自台灣的工廠和交通。（圖／翻攝浮塵之島）

有感於空污對人提的危害，群創教育基金會董事長段行建，提出「以影像擦亮天空」的想法，由專業導演團隊，耗時一年拍攝「浮塵之島 Particulate Matters」48分鐘紀錄片，紀錄被800多根煙囪包圍的高雄大林蒲居民，面臨遷村問題，還有不抽菸、不做菜、沒有家族史，卻罹患肺腺癌的年輕女性的真實紀錄片。

影片中提到，台灣全年有一半的時間是空污季，主要來源有四大類，包括境外污染、工廠、交通、揚塵，其中境外污染約佔1/3，而真正的空氣污染有一半以上來自台灣的工廠和交通，而且空氣污染產生的細懸浮微粒已經被世衛組織提為一級致癌物，只要吸到一定的量，就有致癌的危機。

▲全球數10億人口受到危害　「浮塵之島」拍出台灣空污的可怕。（圖／翻攝浮塵之島）

▲高雄大林蒲居民因為空氣污染嚴重面臨遷村。（圖／翻攝浮塵之島）

此外，空污嚴重已經產生4大疾病，包括中風、心肌梗塞、肺癌、慢性肺疾病，而且PM2.5越高的城市，平均壽命越短，甚至每年因為肺癌而死亡的人數，已經超過1.1萬人，大部分都不是抽菸者，並以高雄大林蒲居民為例，因為無力解決高度空氣污染的環境，只能面臨遷村的窘境。

除了48分鐘紀錄片之外，群創也以未來世界手法，拍攝空污虛擬實境VR影片，還有3D模擬台灣夜市燒烤的造成的空污逸散污染源，讓對空污無感的民眾能夠到實體展現場戴上眼鏡，身歷其境。

群創教育基金會總幹事羅美君並發起【2.5 X 25 X 25】影像抗空污行動，和看見．齊柏林基金會、王小棣、林泰州、蔡崇隆等25位導演合作，拍攝25支概念來自PM2.5的2.5分鐘短片，盼望喚醒台灣民眾加入抗空污的行動。

ET快訊
20歲菜販為1個塑膠袋遭罵「X你X」！怒推害死老榮民
更生人的燈塔！前四海幫堂主器官衰竭過世　享壽60歲
搶完銀行　元大匪自爆：去看五月天
禁金門豬入台　他批：拿金門祭旗

關鍵字：群創,段行建,浮塵之島,勿霾蒼穹,空污,紀錄片

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

研究生靠「變形水壺」45天募逾200萬創業　雙月營業額破60萬

法庭外眾人皆定他罪　翁啟惠獲無罪後坦言：這是人生最大噩夢

影／全球數10億人口受到危害　「浮塵之島」拍出台灣空污的可怕

國機國造九月出廠　航太龍頭漢翔有華錫鈞基金會助攻

創業連虧六年憑「利他」兩字反敗為勝　一年吸金85億成龍頭

商業服務業景氣續降難翻轉　這關鍵成2019年千載難逢的轉機

健康飲品需求旺　飲料台商去年營收逾30億元創新高

快訊／美股浴血重生！道瓊回漲300點　非農就業31.2萬人創新高

改造老牌輪胎廠華豐　沈國榮：只許成功的最後一役

董事長承諾…台中幸福公司真的「連10年加薪」！尾牙宣布今年最高6.18％

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

邵翔「我會一直陪著你」　一句話收服小蠻穩交5年

藝術阿柴揮毫似大師等級　抽象畫一幅能賣1000元！

研究生靠「變形水壺」45天募逾200萬創業　雙月營業額破60萬

法庭外眾人皆定他罪　翁啟惠獲無罪後坦言：這是人生最大噩夢

影／全球數10億人口受到危害　「浮塵之島」拍出台灣空污的可怕

國機國造九月出廠　航太龍頭漢翔有華錫鈞基金會助攻

創業連虧六年憑「利他」兩字反敗為勝　一年吸金85億成龍頭

商業服務業景氣續降難翻轉　這關鍵成2019年千載難逢的轉機

健康飲品需求旺　飲料台商去年營收逾30億元創新高

快訊／美股浴血重生！道瓊回漲300點　非農就業31.2萬人創新高

改造老牌輪胎廠華豐　沈國榮：只許成功的最後一役

董事長承諾…台中幸福公司真的「連10年加薪」！尾牙宣布今年最高6.18％

雙煞脫母女衣「6hrs僅說12字」拍裸照！持鑰匙順利開3門　1嫌犯落網

「元旦颱」帕布歷史留名！　 吳德榮曝創2個第一

研究生靠「變形水壺」45天募逾200萬創業　雙月營業額破60萬

接地氣！桃園「人工生殖」補助2萬　拚經濟5亮點甩開北高夾擊

好不了的慢性咳嗽及喉嚨卡卡　可能是咽喉胃酸逆流

陳偉殷新背號曝光！深夜IG貼照「不說一句話」　球迷神解

玩密室逃脫慶生！波蘭5少女被燒死、1男嚴重燒傷　總統下令檢查

林依晨《花不棄》乞丐裝超童顏！搭小鮮肉張彬彬「無違和」

爭裡子拱手200億躉繳市場　莊中慶：2018壽險打了3節好球最後遇亂流

柯P批國民黨沒勇氣回習近平　唐德明：不是每人都像他大嘴巴

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

財經熱門新聞

他存股10年　累積千萬本金

小資女翻身3年存100萬　理財..

快訊／美股浴血重生！道瓊回漲3..

台中幸福公司連10年加薪！最高..

創業連虧六年　翻身後年賺85億..

國機國造九月出廠　航太龍頭漢翔..

健康飲品需求旺　飲料台商去年營..

全球20家最安全航空 國泰、長..

服務業景氣續降　這關鍵成今年轉..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

台北士林新建案殺出「每坪39萬..

改造老牌輪胎廠華豐　沈國榮：只..

客運業鬆綁7休1　司機最多可連..

群創「浮塵之島」拍出台灣空污的..

更多熱門

相關新聞

大貨車汰舊換新　貨物稅減徵擴大

為了改善空污問題，據了解，行政院將調整大貨車汰舊換新減徵貨物稅，由5萬元調升為20萬元，預計目標2萬多輛的大貨車可以換新，但估計，將會造成40億元的稅損。

力推空污紀錄片　段行建看好大型面板應用

台中市2018空品紅害次數下降94%

冷氣團帶雨勢　連假空氣品質佳

陸環境部：首爾空污物是本地排放

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

前四海幫堂主陳興餘過世　後事從簡

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主找到了

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸照

白冰冰40年前「超正開腿辣照」曝光！真的像子瑜

19日補班年初四　不是本來就放？

東北季風提早肆虐！北部明驟降6度＋下雨

Gail《漂向北方》饒舌一字不漏

斯亞生日趴熱舞　掉出東、西半球

18：00成功嶺收假！他高鐵上腿麻過站崩潰

搶完銀行　元大匪自爆：去看五月天

《歌手2019》公開外籍歌手身份！

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面