影／全球數10億人口受到危害　「浮塵之島」拍出台灣空污的可怕

記者姚惠茹／台北報導

世衛組織去年底召開全球首次的「空氣汙染與健康」國際會議提出警告，指出空氣污染已經嚴重威脅人體健康的警告，並且已經對全球數10億人口造成危害，有感台灣空污問題越來越嚴重，群創號招25位導演接力，48分鐘紀錄片「浮塵之島」拍出台灣空污的可怕。

世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞博士（Tedros Adhanom Ghebreyesus）去年底在「空氣汙染與健康」國際會議中就公開警告，空氣污染已經成為全球的「新菸害」，而且現在的空氣品質不佳，即使僅是普通的規律呼吸動作，就可能導致每年有700 萬人死亡的可能，甚至已經對全球數10億人口造成嚴重危害。

▲台灣空氣污染有一半以上來自台灣的工廠和交通。（圖／翻攝浮塵之島）

有感於空污對人提的危害，群創教育基金會董事長段行建，提出「以影像擦亮天空」的想法，由專業導演團隊，耗時一年拍攝「浮塵之島 Particulate Matters」48分鐘紀錄片，紀錄被800多根煙囪包圍的高雄大林蒲居民，面臨遷村問題，還有不抽菸、不做菜、沒有家族史，卻罹患肺腺癌的年輕女性的真實紀錄片。

影片中提到，台灣全年有一半的時間是空污季，主要來源有四大類，包括境外污染、工廠、交通、揚塵，其中境外污染約佔1/3，而真正的空氣污染有一半以上來自台灣的工廠和交通，而且空氣污染產生的細懸浮微粒已經被世衛組織提為一級致癌物，只要吸到一定的量，就有致癌的危機。

▲高雄大林蒲居民因為空氣污染嚴重面臨遷村。（圖／翻攝浮塵之島）

此外，空污嚴重已經產生4大疾病，包括中風、心肌梗塞、肺癌、慢性肺疾病，而且PM2.5越高的城市，平均壽命越短，甚至每年因為肺癌而死亡的人數，已經超過1.1萬人，大部分都不是抽菸者，並以高雄大林蒲居民為例，因為無力解決高度空氣污染的環境，只能面臨遷村的窘境。

除了48分鐘紀錄片之外，群創也以未來世界手法，拍攝空污虛擬實境VR影片，還有3D模擬台灣夜市燒烤的造成的空污逸散污染源，讓對空污無感的民眾能夠到實體展現場戴上眼鏡，身歷其境。

群創教育基金會總幹事羅美君並發起【2.5 X 25 X 25】影像抗空污行動，和看見．齊柏林基金會、王小棣、林泰州、蔡崇隆等25位導演合作，拍攝25支概念來自PM2.5的2.5分鐘短片，盼望喚醒台灣民眾加入抗空污的行動。