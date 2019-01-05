肥貓星期五！他們一年上班3天　平常人的年薪直接入袋

▲今年1月4日在英國被稱為「肥貓星期五」，因為高管們只要4天就能賺進一般人的年薪。（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

今年1月4日在英國被稱為「肥貓星期五」，因為有數據顯示，富時百大企業（FTSE 100）的執行長們，2019年整年只要上班4日（嚴格來說，只要上班到4日的中午），就能賺到一般全職勞工整年的薪水。

綜合外電報導，根據智庫「高薪中心」（High Pay Centre）和人資組織「人力資源發展協會」（CIPD）的計算，高階主管的薪資較一般勞工多了133倍，一年大約可以進帳390萬英鎊（近1.56億台幣），時薪則落在1020英鎊（逾4萬台幣），這數字比一年前增長了11%。

薪資數字的增長意味著，若是一天工作12小時的高階主管在2019年裡只要工作29個小時，就相當於一般工人的年薪總額，比去年少了兩小時。

▲英國高收入者與其他勞動者的貧富差距引發許多人的不滿。（圖／視覺中國CFP）

英國公會針對這樣的狀況表示，政府應該「重新調整」這樣的經濟結構以達公平，秘書長羅奇說：「這狀況真是令人作嘔，新的一年僅開始三天，這些肥貓主管就賺得一般人一年的薪資，這並不公平，就每個人對於社會的貢獻及經濟來說，都毫無道理可言。」

英國特許人事與發展協會（CIPD）的執行長芝徹（Peter Cheese）也表示，高收入者與其他勞動者之間仍有著過大的差距，「儘管整體經濟有緩慢的增長，但平均薪酬卻停滯不前，CEO的高額獎勵卻持續再增加。」

這樣的情勢也惹得企業股東的不高興，皇家郵政、Persimmon和聯華在內的63家公司去年就曾因為薪資問題，遭到投資人的砲轟，英國地產商Persimmon公司的執行長費爾本（Jeff Fairburn）去年也因領走7500萬英鎊紅利，遭投資人反彈，逼得他在11月下台。

高薪中心主任Luke Hildyard說，「主管過高的薪酬代表著一間巨大公司治理的失敗，對於公平的經濟來說也是一大障礙。」英國工會大會（TUC）秘書長歐葛瑞狄表示，英國必須做出改革，將這些人領取的高額薪資流動回基層。

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