慧眼看天下／鷹派抬頭!　中美貿易戰年後恐升溫

新聞節目中心／綜合報導

中美貿易談判7號將在北京登場，儘管美國總統川普自稱「關稅人」，並聲稱美國能輕鬆打贏貿易戰，不過隨著近來金融市場重挫，現在傳出川普愈來愈急於和大陸達成協議，來安撫市場，但他所指派的美國貿易談判代表賴海哲，卻是一路走來始終如一，他對大陸的強硬態度，也成為談判一大隱憂。慧眼看天下第37集，邀請到淡大國際戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

迎接2019年不平靜 全球多起悲劇

全球各地都開心迎接新年，不過日本東京和英國曼徹斯特，卻傳出疑似恐怖攻擊的事件，日本東京知名的景點竹下通，就發生汽車蓄意衝撞路人的意外，造成八人受傷；而英國的跨年夜也不平靜，曼徹斯特的維多利亞火車站發生持刀傷人案，目前也朝恐怖攻擊調查中。

▼英國曼徹斯特的火車站跨年夜發生攻擊事件。（圖／路透）

威尼斯遊客多 1日遊將開徵「入城稅」

著名觀光勝地義大利威尼斯每年有將近3千多萬名遊客到訪，儘管為威尼斯帶來大筆觀光財，但也為當地製造許多環境汙染問題，日前義大利國會通過政府預算案，將對不過夜的一日遊旅客開徵入城稅，最低2.5歐元，最高為10歐元、大約台幣350元。

▼義大利威尼斯大運河。（圖／記者蔡玟君攝）

最該消失料理 知名美食家點名「火鍋」

冬天最受歡迎的餐點之一，火鍋絕對可以登上前三名，不過香港美食家蔡瀾卻指出，如果世界上要讓一道料理消失，他會選擇讓「火鍋」消失，因為他認為火鍋的料理方式最沒文化，而蔡瀾的這番話，也讓以吃鍋著稱的四川重慶人超級不滿。

▼不少民眾認為火鍋是冬季的美食首選。（圖／讀者提供）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。