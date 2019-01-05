香功堂主／《分秒幣爭》：不管你怎麼掙扎，都不會改變的？

▲《分秒幣爭》還原國家破產倒數1週 南韓只花10年翻轉經濟。。（圖／華映娛樂提供）



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「這艘船快遇難了，只有趕緊跳船才能提昇生存機率。」

韓元淹腳目的年代，出口破百億、漢城舉辦奧運、韓國成為OECD第29個會員國、國民所得平均超過1萬美元，韓國人民自信心漲到最高點；1997年爆發亞洲金融風暴，韓國銀行貨幣政策經理韓詩賢預測國家可能面臨破產，不斷發出警告希望政府能夠正視問題的嚴重性，然而狀況外的政府高官急忙掩飾真相又亂投醫、財務部次官看準時機想重組韓國金融結構，拉攏財團壯大勢力、銀行投資顧問尹正學料準國家經濟即將崩盤，逆向操作準備大賺一筆、IMF國際貨幣基金組織答應幫助韓國度過經濟危機，卻提出多項不合理要求......；面對難被逆轉的危機，韓國政府與民眾能否挺住並撐過危機？

我嚴重缺乏金融知識，無論是《華爾街》或《大賣空》或《分秒幣爭》，都讓我看得有些辛苦，有太多專有名詞與金融流通概念需要被理解；然而，即便金融知識不足，《分秒幣爭》依然看得我入戲，好電影就是能把觀眾不懂的東西拍得引人入勝拍得緊張刺激好看。

四條主線盤根錯節

▲《分秒幣爭》金憓秀、韓志旼、劉亞仁。（圖／華映娛樂提供）



《分秒幣爭》有四條故事線分頭進行，一是尹正學的逆向操作，別人拋售他進場，理由是認定政府官員肯定會為了私利而不顧中小企業死活，他說：「我要在這群無知無能的人身上豪賭一把。」；一是韓詩賢組長在男性主導的政府體系作事，一方面遭受男性長官的打壓，一方面又因為階級太低而難以撼動（推翻）一意孤行的錯誤決策，想把事情做好，卻只能眼睜睜看著事情往最壞的方向流動；一是中小企業老闆岬秀，剛跟大型零售商簽下一紙巨額合約，以為人生就要苦盡甘來，卻碰上金融風暴，整個國家的經濟根基搖搖欲墜，到處都有岬秀這樣的受災戶；一是財務部次官與財團的接洽以及暗中促成不平等的IMF條約，別人的困境是自己發達順境的陰險與狡詐。

「大韓民國完蛋了，我們現在是有錢人了！」

四條故事支線的主角不管有沒有照過面，層級越高端的支線所作出的選擇與反應，都會立即牽連（牽累或帶來利益）到另幾條支線的發展，影片一方面讓我對人性的貪婪、官員的顢頇、職場上的性別歧視等，感到義憤填膺，無奈於幾千萬人的生計掌握在一小群人手中的悲哀（低下階層的民眾不過是玩家手中的棋子，可以被輕易犧牲）；一方面又感到悲傷與無可奈何，韓國經濟崩盤來自企業的快速擴張、銀行貸款審查制度隨便、政客在旁遊説火上加油等，每個環節都少一分考慮，才會導致國家經濟陷入看似亮眼實則空洞的狀態，電影的主要受災戶是岬秀，受制於無法兌現的本票而面臨公司倒閉危機，但影片的另一個隱姓受災戶則是尹正學。

▲《分秒幣爭》海報。（圖／華映娛樂提供）



即便影片沒有交代與解釋尹正學的家庭背景，但從他不斷説：「就說了我不會被（政府）騙。」從他對政府的不信任態度、從他摑掌投資客要他對自己賺錢一事不要太得意、從他低價買進房子後，眼見有人上吊屋內，依然冷靜的說：「這已經是我的房子了，我不會搬離開。」等等，可以猜出尹正學或許是更早之前的金融危機受災家庭孩子之一；老實說，我一度以為《分秒幣爭》裡的岬秀支線，乍看處於1997年，其實是前一波金融風暴的受災戶，然後尹正學原來是岬秀的兒子之類，藉此說明同樣的狀況不斷發生，而韓國政府一次又一次出賣人民，造成無數家庭悲劇的惡行等。

「不管你怎麼掙扎，都不會改變的！」

▲《分秒幣爭》金憓秀飾演韓國銀行貨幣政策經理。（圖／華映娛樂提供）



儘管尹正學和岬秀沒有關係（岬秀反而跟韓詩賢有關），但《分秒幣爭》在電影尾聲將故事時空拉到20年後，看見肥貓們皆安然度過上一波金融危機甚至因此坐大，而在他們的主導下，全球經濟體系再次發出警訊，這一次，尹正學依然保持懷疑與審慎態度準備跟政府對槓、辭去貨幣政策經理位子的韓詩賢，則帶著小學妹（女性社會地位的提升），一起面對（對抗）新一波危機，希望可以幫助更多人度過風暴......。

《分秒幣爭》再次（再再再再很多次）證明韓國導演真得很懂得如何講好一個故事，把一個偏硬的題材給拍得容易入口且讓人看得情緒激動又氣憤又感傷，《分秒幣爭》的劇本完整（雖然尹正學發現國家即將破產這件事有點交代不清）、剪接俐落、演員表現精采：金憓秀的正直與無奈、劉亞仁沒有說破的祕密與憤怒、趙宇鎮的算計與陰險（讓人恨得牙癢癢）等，都令人印象深刻啊。

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