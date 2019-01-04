健康飲品需求旺　飲料台商去年營收逾30億元創新高

▲受惠大陸市場對健康飲品意識及需求帶動，鮮活果汁－KY 2018年全年合併營收創歷史新高。（圖／翻攝自鮮活果汁官網）

記者林淑慧／台北報導

受惠新產品研發有成，飲料台商鮮活果汁－KY今（4）日公佈最新財報，2018年全年合併營收達新台幣32.23億元，不僅年增率達10.60％，更創下歷史新高紀錄。

展望後市，鮮活果汁－KY主管表示，今年將以提高華南地區的市場滲透率為目標，致力於新產品技術創新，而自動倉儲設施加入營運，將能達成客戶對產品需求的多樣性與提高客製化能力，可望成為公司成長新引擎。

依據財報，鮮活果汁－KY 2018年12月合併營收為新台幣2.41億元，累計2018年第四季合併營收達新台幣5.59億元，分別較2017年同期成長29.98％與9.83％，雙創同期新高。

營運表現亮眼，鮮活果汁－KY主管表示，公司致力於開發新鮮、健康的新產品研發，其中風味糖漿及口感添加物，不受季節影響，依據不同參數及製程，提供客戶少量多樣的客製化飲品原料，激勵2018年12月及第四季合併營收同步攀峰。

另外，受惠中國市場對健康飲品意識及需求帶動，公司以產品研發技術，並運用口感添加物及微乳化技術升級，透過原物料共同性使用，與客戶打造零庫存模式，帶動2018年全年合併營收創歷史新高。

鮮活果汁－KY目前鮮活昆山、天津及廣東三大廠，合計總產能為7.5萬噸，為進一步提升大陸市場滲透率，鮮活2018年已逐步進行產能擴增，公司看好華南、華北市場不亞於華東市場，將複製華東地區的商業模式，透過龐大經銷商及連鎖餐廳系統客戶優勢，預期2019年上半年在新產能挹注下，總產能可望提升至9.5萬噸。