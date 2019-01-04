商業服務業景氣續降難翻轉　這關鍵成2019年千載難逢的轉機

▲商研院最新發布服務業景氣動向，台商回流將是今年轉機的關鍵。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

財團法人商業發展研究院（CDRI）今（4）日公布「台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數」，預測今（2019）年4月份略見微升跡象，不過卻只是個小震盪，仍無法挽回向下趨勢，因此預估5月又見走降，商研院表示，在美中貿易戰轉單效果激盪下，台商回流投資效應加溫，今年將是危機就是轉機的千載難逢的機會。

商研院發表台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數，領先指標綜合指數（Cyclical Leading Composite Index for service industries）實際值於去年3月出現波段高峰，緊接著一路下滑，循環指數已從去年3月的99.98下跌至8月的98.63，儘管9月有小幅回升，但推估值12月又會往下降，一口氣回跌至2017年8月的水準。

另觀察領先指標中6項子指標，表現較差的仍是就業面，從10月股災以來，商業服務股價指數正加速下滑中，而服務業貿易收支在12月已回跌至2017年3月復甦前的谷底水準，僅剩向來波動不穩的民間實質固定資本形成繼續上升，且升速加快中，扮演中流砥柱的角色，不料在股價急轉直下，單靠投資力道在短期內作用仍屬有限，使得領先指標綜合指數持續且加速下降中，但仍可期待政府5+2及前瞻公共投資高峰期的到來，以及開始出現曙光的台商回流潮能發揮轉敗為勝的作用。

至於同行指標綜合指數部分，其循環實際值於2018年5月出現波段高峰，隨後到去年12月降至99.97264，預測到今年5月99.8102，雖4月略回升為99.8755，5月又下降為回到2017年10月的水準，顯示台灣商業服務業的景氣走勢正走緩向下，而且降速正加快中。

商研院指出，商業服務業自2017年4月開始復甦以來雖在去年勉強恢復長期趨勢的水準，但仍不及2014至2015的水準，應是對抗景氣不振的各種景氣刺激措施可大膽作為的條件。此外，因應數位轉型，供給面改革改善產業結構有了具體有效的理論與實務依據，又再美中貿易戰轉單效應可推波助瀾，供給面需求面雙管齊下，台灣不缺資金、人才與技術，天時加地利，只要有效加速經濟治理與行政效率改革平添「人和」。